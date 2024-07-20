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澳門特首賀一誠再次延長休假 休假期間進行體檢

中央社／ 台北20日電

澳門特首賀一誠繼續延長休假10天，從今天開始到29日為止，這是他再度延長假期，共連續休假39日。澳門政府今並表示，賀一誠利用休假期間進行例行體檢，並接受了必要的診療，目前身體狀況良好。

據澳門日報消息，今天澳門政府發布的公報顯示，賀一誠於7月20日至7月29日繼續休假10日。期間，由行政法務司司長張永春臨時代理行政長官的職務。

賀一誠於6月21日起開始休假，當時原訂休假13天，至7月4日恢復上班，但是彼時又宣布賀一誠要再延休至7月19日。今天澳門政府又再次宣布，賀一誠要延長假期，即共連續休假39日。

賀一誠休長假的訊息引發外界關注，包含懷疑休長假是否因其個人有健康因素問題，再加上澳門特首改選將於10月舉行，連帶猜想賀一誠是否會連任。

對於有媒體詢問賀一誠的休假事宜，澳門政府今天發布新聞稿指出，賀一誠20至29日繼續休假，其利用休假期間例行體檢，並接受了必要的診療，目前身體狀況良好。

澳門

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