影／陝西暴雨山洪沖垮高速公路橋樑 已11死仍有20輛車失聯

大陸陝西省商洛市柞水縣19日晚間8時許因暴雨爆發山區洪水，導致丹寧高速公路某路段的橋樑局部垮塌，根據官方通報，截至20日上午10點，已搜救發現車輛5輛，罹難者11人，經初步核查，仍有近20輛車、30多人失聯，目前現場救災工作持續進行中。

新華社報導，根據陝西省委宣傳部20日消息，19日晚間8點40分左右，陝西省商洛市柞水縣境內突發暴雨山洪，導致丹寧高速公路水陽段山陽方向K46+200處嚴坪村二號橋局部崩塌。報導稱，各項救援工作正在「緊張開展」。

央視軍事報導，目前武警商洛支隊已出動兵力緊急進行搜救。

瀟湘晨報報導，嚴坪村一名村民王先生表示，自己這幾天待在縣城沒回村，但村里19日晚斷網了，目前尚未完全恢復。他從老家的人了解到，有人事發時看到四、五輛車掉落，但不知道後續情況如何。另有一名當地網友表示，自己家屬19日晚有開車經過該路段，自己晚上九點鐘打電話打不通，到現在仍失聯。

而20日上午10點左右，瀟湘晨報從商洛市和柞水縣人民醫院急診室了解到，目前還未接到來自現場的傷者。柞水縣人民醫院急診科工作人員稱，知道許多救援力量都在現場，但目前尚未收到傷者。

同樣在陝西省，寶雞市委宣傳部表示，16日以來的連續強降雨已導致當地5人遇難、8人失聯。寶雞市迅速啟動緊急應變，積極進行救援工作。目前，相關各方共投入搶險力量1.7萬人次，機械車輛970餘套，轉移群眾7848人，搶險救災工作仍在持續。

陝西省自然資源廳與陝西省氣象局稍早也發布地質災害黃色預警，預計20日中午12點至21日中午12點，西安周至、鄠邑、長安，商洛洛南、柞水等多地發生土石流、崩塌、土石流等地質災害的風險較高，各地及相關部門單位要加強巡查排查，落實一線叫應機制，全力做好人員安全轉移避險。