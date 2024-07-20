快訊

黃宣遭淘汰無緣《歌手2024》總決賽！網錯愕批「賽制可笑」

颱風今天將接力生成！專家估下周一海警 這3天影響最大

不撐了？傳拜登家人已開始討論退選計畫 白宮回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為救落水3母子 武漢男加護病房昏迷多日…家屬痛心：被救者至今未露面

香港01／ 撰文：陳進安
事發現場。（影片截圖）
事發現場。（影片截圖）

湖北一名女子近日發影片稱，7月14日下午，一對雙胞胎和他們的母親在武漢一個水庫落水，其哥哥毫不猶豫跳進水中救人，最終，母子三人獲救，哥哥則被水沖走，被路人救起後送到ICU搶救，昏迷至今。然而，母子三人被救後卻從未露面，「我們沒有想過要他們回報什麽的，就是覺得很寒心」。事件引起輿論關注，有網友甚至慨嘆，「捨命救人要謹慎，因為你有可能救的並不是人」。

據發布影片的女子介紹，事發於14日下午5時15分左右，兩名9歲左右的雙胞胎男孩落水在武漢一個水庫，隨後他們的媽媽也落水，三人在水中呼救。

其哥哥見狀毫不猶豫下去救起他們，但他本人則被水流沖走，沉在湖底。被路人幫忙救起後，其哥哥因失溫和心臟驟停，被送到ICU搶救，至今還未甦醒。

女子講述事件。（影片截圖）
女子講述事件。（影片截圖）

距離出事已經過去數十小時，然而獲救母子三人不僅沒有到醫院探望，甚至連一句隔空道謝的話都沒有，「我們沒有想過要他們回報什麽的，就是覺得很寒心。我哥的女兒現在才七歲多，已經受到嚴重驚嚇，我姐已經有三天沒有闔眼了，一直待在ICU門口等著消息」。

女子又指，哥哥看到母子三人落水後，翻過欄桿奮不顧身趕去救人，目前肺部和其他部位都有損傷，具體情況仍在等待醫生的消息。

現時，豹澥派出所正在就事件調查。

延伸閱讀：

江西緩刑犯見義勇為救落水老人 立功獲獎減刑3個月、成該省首宗

有片｜成都男意外跌落水被沖走 數十路人伸樹枝、遛狗繩成功營救

文章授權轉載自《香港01》

ICU 武漢 溺水

延伸閱讀

反應蠢笨 無人出租車「蘿蔔快跑」還砸不了網約司機飯碗

每天喝至少一杯飲料致患糖尿病 28歲女多臟器衰竭休克入ICU搶救

百度「蘿蔔快跑」武漢街頭撞倒大媽釀塞車 網友竟一面倒挺自駕車

台灣元素夯！武漢藏「寶島公園」 仿造高雄龍虎塔寓意兩岸融合

相關新聞

為救落水3母子 武漢男加護病房昏迷多日…家屬痛心：被救者至今未露面

湖北一名女子近日發影片稱，7月14日下午，一對雙胞胎和他們的母親在武漢一個水庫落水，其哥哥毫不猶豫跳進水中救人，最終，母子三人獲救，哥哥則被水沖走，被路人救起後送到ICU搶救，昏迷至今。然而，母子三人被救後卻從未露面...

香江風情／香港公司 「一雞死一雞鳴」

香港俗諺說「一雞死一雞鳴」，周末香港傳出的故事也有憂有喜，憂的有郵輪及遊艇業協會撤出香港，遷冊新加坡後才透露出消息，以及...

中國科學院提取DNA培養 「果菌王」要有後代了 或帶蘋果味

近日紅遍網路長出白色蘑菇的蘋果，經中國科學院昆明植物研究所真菌多樣性與分子進化課題組提取DNA，目前正對這株特別的白參進...

德國之聲客座評論／「Shame on you 華爾街日報」香港記協主席解雇爭議

鄭嘉如已把事情公開，原來早在她當參選記協主席之前，《華爾街日報》(下簡稱《華》)已經向她表明退選，指記協職位與《華》職位無法共存，說《華》員工，不應該在香港這樣的地方推動新聞自由，說香港不似一些西方國家，新聞自由已被確立的地方。就是說，鄭嘉如的解雇，和她之前有意參選記協主席，有直接關係。

重4.21克 北京研發太陽能無人機

北京航空航天大學科研團隊近日利用自主開發的新型靜電電機，成功研製出僅重4.21克的太陽能動力微型無人機，實現純自然光供能...

清華、北大開放暑期校園參觀 1天3000名額1分鐘搶光

暑假來臨，參觀大學校園感受學術氛圍成為許多學生和家長的旅遊選擇。北京大學和清華大學開放對外參觀，但需提前預約，然而北大一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。