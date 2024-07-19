快訊

武俠影后鄭佩佩離世…嫁富商一度淡出影壇 曾想出家被星雲法師4字勸退

陝西寶雞暴雨洪災 5死8失聯

中央社／ 台北19日電

中國陝西省寶雞市16日降下破紀錄暴雨，引發土石流與河水倒灌，市區一夕淪為水鄉澤國，造成嚴重災情。據官方通報，截至昨晚6時，暴雨洪災已造成5人死亡、8人失聯，多條道路與橋樑損毀中斷。

央視新聞今天報導，陝西寶雞防汛指揮部通報，7月16日7時至17日10時，寶雞普降大到暴雨，平均降雨量89.8毫米，主城區出現有氣象記錄以來最大單日降雨量，其中金台區兒童公園站單日降雨量226.3毫米，為建站以來最大單日降雨量。

通報指出，寶雞全市多條河流出現超警戒水位，山洪暴發致洪水溢出堤防，渭濱區、鳳縣局部地區嚴重受災，其他縣區也不同程度受災。

根據通報，截至18日晚上6時，暴雨洪災造成5人遇難、8人失聯，轉移民眾7848人。寶成鐵路鳳州至七裡坪段中斷；4條國省幹道損毀中斷；40多條農村道路和21座橋樑損毀。

據報導，寶雞常年7月平均雨量只有104毫米，16日晚間降下暴雨，一天降雨量就超過7月平均雨量。

受到暴雨影響，流經寶雞的石壩河及其支流瓦峪河水位暴漲溢過堤防，導致市區嚴重淹水，街道變成小河。據多名市民反映，市區多輛汽車被沖走、多個社區地下車庫發生雨水倒灌、一樓房屋和商戶被淹，水深2至3公尺，交通受阻。

網路影片顯示，秦嶺下來的土石流也灌入寶雞，如今市區到處都是堆積的爛泥。

土石流 暴雨 雨量

延伸閱讀

全是大陸警察！小心翼翼救五星旗卻讓老翁放水流 網怒轟：救人還謀殺

國家警報響！10縣市大雨特報 大雷雨狂炸5縣市

大雷雨炸2縣市！鄭明典曝1圖颱風走向：已經夠近「可觀察了」

陝西寶雞洪流 目擊者：超過20輛車被沖走

相關新聞

德國之聲客座評論／「Shame on you 華爾街日報」香港記協主席解雇爭議

鄭嘉如已把事情公開，原來早在她當參選記協主席之前，《華爾街日報》(下簡稱《華》)已經向她表明退選，指記協職位與《華》職位無法共存，說《華》員工，不應該在香港這樣的地方推動新聞自由，說香港不似一些西方國家，新聞自由已被確立的地方。就是說，鄭嘉如的解雇，和她之前有意參選記協主席，有直接關係。

重4.21克 北京研發太陽能無人機

北京航空航天大學科研團隊近日利用自主開發的新型靜電電機，成功研製出僅重4.21克的太陽能動力微型無人機，實現純自然光供能...

清華、北大開放暑期校園參觀 1天3000名額1分鐘搶光

暑假來臨，參觀大學校園感受學術氛圍成為許多學生和家長的旅遊選擇。北京大學和清華大學開放對外參觀，但需提前預約，然而北大一...

捲食安風波！港百年老店「廖孖記」腐乳結業 周潤發曾光顧

香港百年老店「廖孖記」以腐乳起家，近日宣布結業。廖孖記本月初兩度被食物安全中心驗出蠟樣芽孢桿菌超標，第四代傳人廖晃業表示...

一紙婚介服務合同近3萬人民幣 年輕人變「獵物」

隨著社交平台興起，婚戀市場出現新套路，線上情感博主與線下婚介機構合作，讓到店消費者簽下數千到數萬元不等的合同協議。近3萬...

旅居養老 陷「低價內卷」、入不敷出困局

身為陝西老齡化程度最高的城市，漢中很早就喊出「旅居在漢中」、「醫養在漢中」的口號。但當重金投入建設的民辦養老機構真正嘗試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。