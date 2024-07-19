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中共三中全會後 多起人事異動涉及滬渝閩各省

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共二十屆三中全會前後，多位高官調動。圖為參加三中全會的官員。（圖／截自央視新聞）
中共二十屆三中全會前後，多位高官調動。圖為參加三中全會的官員。（圖／截自央視新聞）

今年中共最重要的政治議程之一，就是三中全會的舉行，而全會閉幕後，官場上也發生多起人事異動。

7月19日上午，上海官方平台「上海發佈」就發布，指出「中共中央批准：朱忠明同志任上海市委委員、常委、副書記」，顯示大陸財政部副部長朱忠明已經調往上海。

同日，重慶日報也披露，「中共中央批准，劉尚進同志任中共重慶市委委員、常委」，這顯示原任河南省政府副省長的劉尚進已經轉至重慶任職。

此外，多家福建媒體也在19日指出，福建省網站更新顯示，「王永禮現任福建省委常委、統戰部部長，省人民政府黨組副書記，省政協黨組副書記」。此前他為福建省委常委、統戰部部長，兼任省政協黨組副書記，省社會主義學院院長。

公開資料顯示，在三中全會前夕，已經有多位副省級地方官員調動，包含龔會才出任西藏自治區黨委常委、秘書長；苗慶旺任廣西壯族自治區黨委委員、常委；原黑龍江副省長徐向國已任黑龍江省委常委、秘書長等。

再稍早，6月底，卸任安徽省委書記的韓俊轉任大陸農村部黨組書記；四川省委副書記施小琳已任四川省政府黨組書記、代省長；王陸進擔任河北省委副書記；苗延紅任福建省委委員、常委以及省委組織部部長；西藏自治區黨委常委達娃次仁，兼任日喀則市委書記；林紅玉任山西省人民政府黨組成員、副省長等。

剛結束的中共二十屆三中全會，公報指出按照中共黨章規定，決定遞補中央委員會候補委員丁向群（安徽省委常委、組織部部長）、于立軍（四川省委常委、組織部部長）、于吉紅（北京師範大學校長、黨委副書記）為中共中央委員。而19日上午中共中央舉行的記者會上，則進一步揭露前重慶市政協主席唐方裕已任中央政策研究室副主任。

上海 中共 福建

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中共三中全會後 多起人事異動涉及滬渝閩各省

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