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上海博物館古埃及文明展 20萬張早鳥票售罄

中央社／ 上海19日電

上海博物館「金字塔之巔：古埃及文明大展」今天起對外開展，20萬張早鳥票秒殺、售罄，7、8月暑假期間入館預約全滿；有民眾一早7時到現場排隊，成為第一位入場觀眾。

上海19日上午氣溫攝氏35度，上海博物館人民廣場館外在上午8時左右可見排隊入館民眾，他們準備在9時進場，一旁則可見「今日門票售罄，敬請諒解」、「今日預約人數已滿，敬請見諒」等告示。

站在隊伍第一位民眾為上午7時來到現場，順利取得第一位入場資格。

另一位民眾張葳對中央社表示，從北京來到上海是為了看歌手劉德華的演唱會，也在上海玩個幾天，那時候緊盯古埃及文明大展的門票開賣時間，準時進入系統搶票，這才順利地訂到了展覽門票。

民眾趙世安為了看古埃及文明大展，特地從河北來到上海。她對中央社說，很興奮可以入館看展，對於埃及古文明還有貓在古埃及代表的意涵等，原本就有非常濃厚的興趣，先前看到展覽宣傳就是「特別地期待」。

據上海博物館官方介紹，「金字塔之巔：古埃及文明大展」是上海博物館有史以來最大規模的特展，為了配合展覽舉辦，上海博物館改造人民廣場館一樓3個展廳，總面積達3000平方公尺（907.5坪）。

官方介紹指出，這次展覽彙集492組、788件古埃及文明不同時期珍貴文物，這些文物來自埃及國家博物館和其他等共7家埃及的重點博物館和撒卡拉（Saqqara）地區最新考古發現，其中逾95%文物第一次抵達亞洲展出。

上海市文化和旅遊局黨組成員、上海博物館長褚曉波17日在開幕式上表示，「金字塔之巔：古埃及文明大展」是有史以來全球最大規模、亞洲最高等級的古埃及文物出境展，也是中國官方博物館首次與埃及政府合作。

「金字塔之巔：古埃及文明大展」5月下旬開放門票預約，20萬張早鳥票售罄，7、8月暑假期間入館預約全滿，主辦單位後來加開夜場，試圖緩解暑假旺季觀展需求，同時也一再地對外宣傳，「展期長達13個月，截至2025年8月17日結束」。

上海 博物館 埃及

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