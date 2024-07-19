中共上海市委副書記 由大陸副財長朱忠明接任

中共二十屆三中全會剛剛落幕，高層人事又有變化，最新消息顯示中共上海市委副書記，由大陸財政部副部長朱忠明接任。

據「上海發佈」7月19日消息，指出「中共中央批准：朱忠明同志任上海市委委員、常委、副書記」。

此前，朱忠明擔任大陸財政部黨組成員、副部長。而大陸財政部官網的簡歷顯示，朱忠明生於1972年4月，是浙江海寧人，1996年3月加入中國共產黨，1993年8月參加工作，他的學歷是武漢大學經濟學院財政與審計系審計學專業畢業，大學學歷，公共管理碩士。

朱忠明於2002年至2008年歷任浙江省財政廳辦公室副主任，浙江省財政廳辦公室副主任、浙江省財稅科研所所長（兼）、《浙江財稅與會計》雜誌主編，2008年至2017年歷任浙江省財政廳副廳長，浙江省溫州市人民政府副市長，浙江省溫州市委常委、甌江口新區開發建設管委會黨委書記，浙江省審計廳黨組副書記、副廳長，2017年至2020年歷任浙江省審計廳黨組書記、廳長，浙江省財政廳黨組書記、廳長，2020年4月任湖南省人民政府黨組成員、副省長，2021年6月任財政部黨組成員，2021年7月任財政部副部長。

目前中共上海市委書記為陳吉寧、副書記為龔正、朱忠明。