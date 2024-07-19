快訊

川普簽名了！正式接受共和黨提名 再次角逐白宮大位

全台最後一家HTC專賣店關了！網驚竟然在台南 全歪樓問這1事

智利北部發生規模7.3強震！ 尚未發布海嘯警報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共上海市委副書記 由大陸副財長朱忠明接任

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸財政部副部長朱忠明接任上海市委副書記。圖為朱忠明2021年8月到山東視察。（圖／取自山東省財政廳官網）
大陸財政部副部長朱忠明接任上海市委副書記。圖為朱忠明2021年8月到山東視察。（圖／取自山東省財政廳官網）

中共二十屆三中全會剛剛落幕，高層人事又有變化，最新消息顯示中共上海市委副書記，由大陸財政部副部長朱忠明接任。

據「上海發佈」7月19日消息，指出「中共中央批准：朱忠明同志任上海市委委員、常委、副書記」。

此前，朱忠明擔任大陸財政部黨組成員、副部長。而大陸財政部官網的簡歷顯示，朱忠明生於1972年4月，是浙江海寧人，1996年3月加入中國共產黨，1993年8月參加工作，他的學歷是武漢大學經濟學院財政與審計系審計學專業畢業，大學學歷，公共管理碩士。

朱忠明於2002年至2008年歷任浙江省財政廳辦公室副主任，浙江省財政廳辦公室副主任、浙江省財稅科研所所長（兼）、《浙江財稅與會計》雜誌主編，2008年至2017年歷任浙江省財政廳副廳長，浙江省溫州市人民政府副市長，浙江省溫州市委常委、甌江口新區開發建設管委會黨委書記，浙江省審計廳黨組副書記、副廳長，2017年至2020年歷任浙江省審計廳黨組書記、廳長，浙江省財政廳黨組書記、廳長，2020年4月任湖南省人民政府黨組成員、副省長，2021年6月任財政部黨組成員，2021年7月任財政部副部長。

目前中共上海市委書記為陳吉寧、副書記為龔正、朱忠明。

上海 中共 辦公室

延伸閱讀

美中科技戰再升溫 英業達、神達AI訂單塞爆

陸專家：大幅降息無法救經濟

投資2.6兆人民幣 陸推動都更

陳飛龍次子陳正文接任南僑副董事長 第三代接棒意味濃

相關新聞

中共上海市委副書記 由大陸副財長朱忠明接任

中共二十屆三中全會剛剛落幕，高層人事又有變化，最新消息顯示中共上海市委副書記，由大陸財政部副部長朱忠明接任。

一小時可發電1萬8千度 全球單機最大風電機組今遼寧啟動

據央視客戶端，今7月19日，大陸遼寧省營口一組全球單機容量最大風力機組啟動發電，為後續大容量離岸風電機組批量化安裝應用奠...

情侶擋停車場入口 下秒遭欄杆重擊！女竟向司機怒比中指

明明是自己擋路阻車，出事了卻遷怒司機？網路瘋傳一段55秒的行車紀錄片段，畫免顯示1對情侶前往商場時，穿過停車場入口時沒有「走上人行道」，反而擋住車輛行進路線，在停車欄杆之間穿過，當女子先順利通過後，男子尾隨想通過時，欄杆卻因有車輛駛近而自動升起，結果男子被欄杆從下而上擊中臉部。男子頓時露出痛苦表情，同行女伴則「怒瞪」司機，其後更舉起中指以示不滿，影片引起網友關注。

全是大陸警察！小心翼翼救五星旗卻讓老翁放水流 網怒轟：救人還謀殺

中國大陸近期洪患四起，除了河南省連日降下極端暴雨，民眾大嘆「沒見過這麼大的雨」，陝西省也傳出超過20輛汽車遭洪水沖走。近日，X平台上...

地勤將行李扔下樓梯影片瘋傳！公司證實有其事 網傻眼：什麼行李箱都會爛

國泰航空（Cathay Pacific Airways）地勤人員以「扔」的方式處理乘客寄艙行李？本港網路近日流傳1段影片，看到機場有國泰航空地勤人員從樓梯上，把多個乘客寄艙行李，從樓梯中層「扔」到樓梯底，行為相當粗暴…

挺巨肚做外送員！懷胎8月酷暑下每天送6單外賣 孕婦怨：大腿磨到破皮

懷孕後理應多休息，尤其是臨近生產時期，切勿太操勞或做出危險行為！有懷胎8個月的孕婦在小紅書發文表示，一時之間心血來潮想「嘗試新職業」，不理會家人勸阻…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。