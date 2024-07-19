情侶擋停車場入口 下秒遭欄杆重擊！女竟向司機怒比中指

明明是自己擋路阻車，出事了卻遷怒司機？網路瘋傳一段55秒的行車紀錄片段，畫免顯示1對情侶前往商場時，穿過停車場入口時沒有「走上人行道」，反而擋住車輛行進入口，在停車欄杆之間穿過，當女子先順利通過後，男子尾隨想通過時，欄杆卻因有車輛駛近而自動升起，結果男子被欄杆從下而上擊中臉部。男子頓時露出痛苦表情，同行女伴則「怒瞪」司機，其後更舉起中指以示不滿，影片引起網友關注。

有網友形容該對情侶是「自討苦吃」，「看得好爽」、「左右都是人行道，也沒有擠到不能走」、「那個女的沒比中指的話，車主說不定就不會PO出影片」，也有人讚司機回應得有禮貌，讚賞「你沒做錯」。據了解，事件並非在港發生，現場是深圳某商場的停車場入口。

有網友在facebook群組「車cam L（香港群組）」分享事發影片，畫面中可見到，事發於7月16日下午近1時，一對情侶正行走在深圳羅湖區佳寜娜廣場的停車場入口，司機一直緊隨其後，但情侶無意讓路，繼續霸佔道路，在停車場入口中央打算強行穿過。當兩人走到閘口時，女方先以側身姿勢通過2條欄杆中間，男子跟隨，此時因有車駛近停車場入口，觸動感應器令欄杆自動升起，男子當場被欄杆從下而上擊中臉部。

男子被撞後身體後仰，更有物品掉落地，其後貌似相當痛苦，以手按壓被撞擊位置，再彎腰撿起掉落物品。同行女子則「怒瞪」司機，之後更舉起中指以示不滿。當司機駛過閘口時，雙方曾以普通話對話，女子疑怒斥司機，司機則解釋「我這個車是自動打開那個地方（欄杆）」。

司機離開前更善意提醒對方，「注意一點啊，這個地方是不能走的」，但女子語氣不忿，呼喝司機「走啦」，隨後司機駛入停車場，影片至此結束。

影片一出，不少網友都表示該對情侶「自討苦吃」，「看得好爽」、「笑到我肚子痛」、「左右都是人行道，也沒有擠到不能走」、「那個女的沒比中指的話，車主說不定就不會PO出影片」。也有網友笑稱欄杆尤如「昇龍拳」。

另有網友讚「司機好有禮貌」，又說明中國一般都是識別車牌自動開門，認為司機不需負責。

一對情侶擋住停車場車道入口。圖／擷取自FB「車cam L（香港群組）」影片

一對情侶擋住停車場車道入口，後方車輛觸發停車場感應，欄杆升起時打到男方。圖／擷取自FB「車cam L（香港群組）」影片

一對情侶擋住停車場車道入口，後方車輛觸發停車場感應，欄杆升起時打到男方。圖／擷取自FB「車cam L（香港群組）」影片

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文章授權轉載自《香港01》