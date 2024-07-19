一小時可發電1萬8千度 全球單機最大風電機組今遼寧啟動

據央視客戶端，今7月19日，大陸遼寧省營口一組全球單機容量最大風力機組啟動發電，為後續大容量離岸風電機組批量化安裝應用奠定堅實基礎。

華能集團工作人員表示，這台「巨無霸」整機國產化率超過99%，在滿發風速下，每小時可發出18,000度清潔電能，對比目前遼寧區域在運單機容量最大的8兆瓦風機機型，發電量可提升125%，下一步將在離岸風電場進行大量安裝應用。

報導稱，隨著巨大的葉輪緩緩開始轉動，華能集團的這座18兆瓦超大風電機組順利啟動發電，在現場可聽到超長葉片劃破長空發出的震撼呼嘯聲。

整個葉輪的掃風面積達到5.3萬平方米，相當於7.5個足球場。它將和廠內的光伏及火力馬達組形成多能互補模式，為電網帶提供安全和穩定的電力輸出。

華能仙人島熱電廠副總經理蔣立軍說明，這颱風電機組在滿發風速下，每轉一圈可發電44度，機組每年可輸出7400萬度清潔電能，可滿足4萬戶家庭年用電需求，相當於每年可節省標煤約2.5萬噸、減少二氧化碳排放約6.1萬噸，且有顯著的節能減排效果。