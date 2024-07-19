快訊

社論／川普談的是價錢 民進黨卻還在囁嚅價值

郭采潔驚傳已結婚了？另一半傳吸毒、濫交 2年前早回應

桃園健行科大驚傳槍響…3嫌高速駕車逃竄 警猛開15槍逮人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一小時可發電1萬8千度 全球單機最大風電機組今遼寧啟動

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
全球單機容量最大風力機組今7月19日在大陸遼寧營啟動發電。央視新聞客戶端
全球單機容量最大風力機組今7月19日在大陸遼寧營啟動發電。央視新聞客戶端

據央視客戶端，今7月19日，大陸遼寧省營口一組全球單機容量最大風力機組啟動發電，為後續大容量離岸風電機組批量化安裝應用奠定堅實基礎。

華能集團工作人員表示，這台「巨無霸」整機國產化率超過99%，在滿發風速下，每小時可發出18,000度清潔電能，對比目前遼寧區域在運單機容量最大的8兆瓦風機機型，發電量可提升125%，下一步將在離岸風電場進行大量安裝應用。

報導稱，隨著巨大的葉輪緩緩開始轉動，華能集團的這座18兆瓦超大風電機組順利啟動發電，在現場可聽到超長葉片劃破長空發出的震撼呼嘯聲。

整個葉輪的掃風面積達到5.3萬平方米，相當於7.5個足球場。它將和廠內的光伏及火力馬達組形成多能互補模式，為電網帶提供安全和穩定的電力輸出。

華能仙人島熱電廠副總經理蔣立軍說明，這颱風電機組在滿發風速下，每轉一圈可發電44度，機組每年可輸出7400萬度清潔電能，可滿足4萬戶家庭年用電需求，相當於每年可節省標煤約2.5萬噸、減少二氧化碳排放約6.1萬噸，且有顯著的節能減排效果。

減排 足球

延伸閱讀

逾50噸級FB2中壓轉子 陸研製成功

月薪5000的遼寧景區「野人」崗位遭瘋搶 近100人報名搶4缺

「適合想發瘋的人」遼寧景區聘野人 月薪5000元人民幣

核安會：核電機組符合再運轉安全要求 才會同意換照

相關新聞

一小時可發電1萬8千度 全球單機最大風電機組今遼寧啟動

據央視客戶端，今7月19日，大陸遼寧省營口一組全球單機容量最大風力機組啟動發電，為後續大容量離岸風電機組批量化安裝應用奠...

全是大陸警察！小心翼翼救五星旗卻讓老翁放水流 網怒轟：救人還謀殺

中國大陸近期洪患四起，除了河南省連日降下極端暴雨，民眾大嘆「沒見過這麼大的雨」，陝西省也傳出超過20輛汽車遭洪水沖走。近日，X平台上...

地勤將行李扔下樓梯影片瘋傳！公司證實有其事 網傻眼：什麼行李箱都會爛

國泰航空（Cathay Pacific Airways）地勤人員以「扔」的方式處理乘客寄艙行李？本港網路近日流傳1段影片，看到機場有國泰航空地勤人員從樓梯上，把多個乘客寄艙行李，從樓梯中層「扔」到樓梯底，行為相當粗暴…

挺巨肚做外送員！懷胎8月酷暑下每天送6單外賣 孕婦怨：大腿磨到破皮

懷孕後理應多休息，尤其是臨近生產時期，切勿太操勞或做出危險行為！有懷胎8個月的孕婦在小紅書發文表示，一時之間心血來潮想「嘗試新職業」，不理會家人勸阻…

大陸陝西暴雨成災 寶雞單日降「逾1個月雨量」淪為水鄉澤國

中國陝西省連日暴雨，多條河流出現洪峰溢出堤防，多地傳出災情。其中，寶雞市單日降下超過一個月的雨量，又遭山洪與河水倒灌，淪...

撞臉巴黎奧運會徽？名主持人長相神似遭網調侃 魯豫本人：自己也被洗腦了

2024巴黎奧運會的會徽於2019年揭曉。該會徽由三個標誌性圖案組成：金牌、火焰以及法國人民和革命的珍貴象徵——瑪麗安娜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。