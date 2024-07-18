快訊

每句都提到錢！曼谷飯店6死毒殺案 兇嫌手機驚見「手寫中文信」照片

停火談判時候到了？烏克蘭社會釋訊號 澤倫斯基：俄應出席「第2次和平峰會」

民進黨桃市議員張肇良涉關說違建案 否認涉案桃檢聲押獲准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全是大陸警察！小心翼翼救五星旗卻讓老翁放水流 網怒轟：救人還謀殺

聯合新聞網／ 綜合報導
2名大陸警察疑似看著落水翁遭沖走。圖／擷自X平台影片
2名大陸警察疑似看著落水翁遭沖走。圖／擷自X平台影片

中國大陸近期洪患四起，除了河南省連日降下極端暴雨，民眾大嘆「沒見過這麼大的雨」，陝西省也傳出超過20輛汽車遭洪水沖走。近日，X平台上瘋傳一段大陸警察眼睜睜看老翁遭洪水沖走的影片，誇張影像讓網友驚呼「真不敢相信這是真的」、「本來人還抓住了石階，他們倒好直接把人手撥開，這是救人還是謀殺」。

極端天氣襲擊中國大陸，河南省時隔3年，正再次迎來罕見暴雨的考驗。截至17日上午，河南全省共有32座水庫超過汛期限制水位，八地發布暴雨紅色預警信號。其中，南陽市出現單日683.5毫米的破紀錄降雨量，1天下了將近1年的量，導致多地淹水水深及腰，民眾更哀嘆「沒見過這麼大的雨」；陝西省也出現暴雨災情，寶雞市一度傳出市區爆發洪流導致多輛汽車被沖走，據上游新聞引述目擊者表示，「我看到的就超過了20輛 」。

此時，X平台上瘋傳一段「大陸警察眼睜睜看老翁放水流」的影片，只見一名落水老翁死命抓著石階，岸上2名警察走向前伸手準備拉落水翁上岸，正當大家以為老翁即將獲救時，不知是水流過於強勁，或是老翁和2名警察早已無力，最後老翁慘遭洪水沖走，2名警察則在岸上向老翁逐漸消失的身影行注目禮。

影片曝光後引起網友熱烈討論，「本來人還抓住了石階，他們倒好直接把人手撥開，這是救人還是謀殺」、「真不敢相信這是真的」、「最恐怖的是每次一出類似的事件，總是一堆人圍觀看熱鬧而沒人施予援手」、「有沒有更完整的影片？我想知道老人最後有沒有活下來」。

不過也有不少人懷疑老翁不像落水遇難，「這老頭游泳的，身上還綁了一個浮桶」、「老頭是不是在玩啊？身上還綁著一個浮子」、「這是在游泳吧，背上還有浮標」、「我覺得是老人自己放開了」、「感覺這個人也沒有要給別人救啊」。

另外還有一段「新疆警察小心翼翼救五星旗」的影片曝光，只見新疆警察下水撿起國旗後小心翼翼摺好，兩段畫面對比後讓網友不禁感嘆人民性命不如五星旗；不過也有人出面緩頰，「有失公允，這水的流速明顯不同，純粹為了說而說」。

五星旗 暴雨 洪水 警察

延伸閱讀

大陸陝西暴雨成災 寶雞單日降「逾1個月雨量」淪為水鄉澤國

陝西寶雞洪流 目擊者：超過20輛車被沖走

河南暴雨 南陽市水深及腰

暴雨…四川山泥傾瀉 湖北積水居民受困

相關新聞

全是大陸警察！小心翼翼救五星旗卻讓老翁放水流 網怒轟：救人還謀殺

中國大陸近期洪患四起，除了河南省連日降下極端暴雨，民眾大嘆「沒見過這麼大的雨」，陝西省也傳出超過20輛汽車遭洪水沖走。近日，X平台上...

地勤將行李扔下樓梯影片瘋傳！公司證實有其事 網傻眼：什麼行李箱都會爛

國泰航空（Cathay Pacific Airways）地勤人員以「扔」的方式處理乘客寄艙行李？本港網路近日流傳1段影片，看到機場有國泰航空地勤人員從樓梯上，把多個乘客寄艙行李，從樓梯中層「扔」到樓梯底，行為相當粗暴…

挺巨肚做外送員！懷胎8月酷暑下每天送6單外賣 孕婦怨：大腿磨到破皮

懷孕後理應多休息，尤其是臨近生產時期，切勿太操勞或做出危險行為！有懷胎8個月的孕婦在小紅書發文表示，一時之間心血來潮想「嘗試新職業」，不理會家人勸阻…

大陸陝西暴雨成災 寶雞單日降「逾1個月雨量」淪為水鄉澤國

中國陝西省連日暴雨，多條河流出現洪峰溢出堤防，多地傳出災情。其中，寶雞市單日降下超過一個月的雨量，又遭山洪與河水倒灌，淪...

撞臉巴黎奧運會徽？名主持人長相神似遭網調侃 魯豫本人：自己也被洗腦了

2024巴黎奧運會的會徽於2019年揭曉。該會徽由三個標誌性圖案組成：金牌、火焰以及法國人民和革命的珍貴象徵——瑪麗安娜...

陸歷史學家涉性騷女學生 專研清史一票網友震驚…上訴稱「斷片」被駁

中國知名歷史學家茅海建2023年被澳門法院判決觸犯「性騷擾罪」，判刑7個月、緩刑2年。他不服提出上訴，辯稱當時酗酒導致「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。