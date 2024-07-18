全是大陸警察！小心翼翼救五星旗卻讓老翁放水流 網怒轟：救人還謀殺

中國大陸近期洪患四起，除了河南省連日降下極端暴雨，民眾大嘆「沒見過這麼大的雨」，陝西省也傳出超過20輛汽車遭洪水沖走。近日，X平台上瘋傳一段大陸警察眼睜睜看老翁遭洪水沖走的影片，誇張影像讓網友驚呼「真不敢相信這是真的」、「本來人還抓住了石階，他們倒好直接把人手撥開，這是救人還是謀殺」。

極端天氣襲擊中國大陸，河南省時隔3年，正再次迎來罕見暴雨的考驗。截至17日上午，河南全省共有32座水庫超過汛期限制水位，八地發布暴雨紅色預警信號。其中，南陽市出現單日683.5毫米的破紀錄降雨量，1天下了將近1年的量，導致多地淹水水深及腰，民眾更哀嘆「沒見過這麼大的雨」；陝西省也出現暴雨災情，寶雞市一度傳出市區爆發洪流導致多輛汽車被沖走，據上游新聞引述目擊者表示，「我看到的就超過了20輛 」。

此時，X平台上瘋傳一段「大陸警察眼睜睜看老翁放水流」的影片，只見一名落水老翁死命抓著石階，岸上2名警察走向前伸手準備拉落水翁上岸，正當大家以為老翁即將獲救時，不知是水流過於強勁，或是老翁和2名警察早已無力，最後老翁慘遭洪水沖走，2名警察則在岸上向老翁逐漸消失的身影行注目禮。

影片曝光後引起網友熱烈討論，「本來人還抓住了石階，他們倒好直接把人手撥開，這是救人還是謀殺」、「真不敢相信這是真的」、「最恐怖的是每次一出類似的事件，總是一堆人圍觀看熱鬧而沒人施予援手」、「有沒有更完整的影片？我想知道老人最後有沒有活下來」。

不過也有不少人懷疑老翁不像落水遇難，「這老頭游泳的，身上還綁了一個浮桶」、「老頭是不是在玩啊？身上還綁著一個浮子」、「這是在游泳吧，背上還有浮標」、「我覺得是老人自己放開了」、「感覺這個人也沒有要給別人救啊」。

另外還有一段「新疆警察小心翼翼救五星旗」的影片曝光，只見新疆警察下水撿起國旗後小心翼翼摺好，兩段畫面對比後讓網友不禁感嘆人民性命不如五星旗；不過也有人出面緩頰，「有失公允，這水的流速明顯不同，純粹為了說而說」。