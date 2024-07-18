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大陸陝西暴雨成災 寶雞單日降「逾1個月雨量」淪為水鄉澤國

中央社／ 台北18日電
中國陝西省連日暴雨，多條河流出現洪峰溢出堤防，多地傳出災情。圖為7月17日，救援車輛在陜西省寶雞市渭濱區一處路段清理。新華社
中國陝西省連日暴雨，多條河流出現洪峰溢出堤防，多地傳出災情。圖為7月17日，救援車輛在陜西省寶雞市渭濱區一處路段清理。新華社

中國陝西省連日暴雨，多條河流出現洪峰溢出堤防，多地傳出災情。其中，寶雞市單日降下超過一個月的雨量，又遭山洪與河水倒灌，淪為水鄉澤國，部分區域積水深逾2公尺。官方今天通報，渭河出現今年第一號洪水

綜合央視新聞、新華社等陸媒報導，陝西15日以來降下暴雨，多地出現淹水災情。截至今天2時30分，造成寶雞、渭南、漢中、安康、商洛、楊陵等6市（區）38個縣區324個鄉鎮9.79萬人受災，緊急轉移安置2.03萬人。全省累計轉移避險2萬2204戶5萬2928人。

據統計，淹水造成倒損房屋381戶955間，農作物受災面積2090公頃，其中成災面積1130公頃，絕收面積445.15公頃。

報導指出，常年7月平均雨量只有104毫米的寶雞，16日晚間連續3小時降下暴雨，24小時雨量182.4毫米，打破當地單日降雨紀錄。

受到暴雨影響，流經寶雞的石壩河及其支流瓦峪河水位暴漲溢過堤防，導致市區嚴重淹水，街道變成小河。據多名市民反映，市區多輛汽車被沖走、多個社區地下車庫發生雨水倒灌、一樓房屋和商戶被淹，水深2至3公尺，交通受阻。

網路影片顯示，秦嶺下來的土石流也灌入寶雞，如今市區到處都是堆積的爛泥。

據西安鐵路局寶雞車務段通報，17日凌晨1時許，寶成線的一座鐵路老橋遭洪水衝擊受損，導致正在執行防汛巡查的機車頭墜落至橋下，造成2名機車人員受傷。

陝西省防汛抗旱總指揮部今天通報，受持續豪雨影響，陝西境內多條河流出現洪峰，形成渭河2024年第1號洪水。

陝西境內渭河、丹江、漢江、北洛河、嘉陵江、南洛河、涇河、伊洛河等77條河流115站出現洪峰206次，30條河流45站出現超過警戒線洪水58次；清姜河益門鎮站、黑河陳河站出現超警戒洪峰，為建站以來實測歷史最大。

中國應急管理部今天宣布，國家防災減災救災委員會針對陝西省嚴重暴雨洪澇災害，啟動4級救災應急回應，派出工作組赴災區實地查看災情，指導和協助地方做好受災民眾基本生活保障等救災救助工作。

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