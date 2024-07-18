陸歷史學家涉性騷女學生 專研清史一票網友震驚…上訴稱「斷片」被駁
中國知名歷史學家茅海建2023年被澳門法院判決觸犯「性騷擾罪」，判刑7個月、緩刑2年。他不服提出上訴，辯稱當時酗酒導致「斷片」，但法院裁定上訴理由不成立，維持原判。
星島日報今天報導，著有「天朝的崩潰」的清史權威、前澳門大學教授茅海建，2022年7月疫情期間在教職員宿舍開畢業派對，趁進入廚房清洗餐具時，從後撫摸女學生的臀部及胸部，被女生指控強行擁抱，2023年6月被澳門法院判決觸犯「性騷擾罪」，判刑7個月、緩刑2年。
茅海建不服上訴稱當時喝醉，無法記起廚房內發生的事，但認為自己不會有性騷擾行為。他並說，在近30年教育生涯中，從未有人指控他對女性有不敬行為，自己一直最重視老師的操守和責任。
但檢察院認為，上訴人是「藉醉行凶」，應當維持原判。
澳門中級法院合議庭6月27日作出判決，認定事發前10多分鐘，茅海建仍能正常交談西方權力及學術等話題，未喪失認知和自控能力。綜合案情，裁定上訴理由不成立，維持原判。
報導指出，70歲的茅海建是上海人，曾任中國社會科學院近代史研究所研究員、北京大學歷史學系教授、華東師範大學歷史系教授，2015年任澳門大學特聘教授。他專研清史，其中「天朝的崩潰」被視為近現代史綱要課的入門第一書。
而2023年茅海建性騷擾被判刑時，不少中國網友及讀者表示震驚，甚至形容為「歷史學子崩潰的一天」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言