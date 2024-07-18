地勤將行李扔下樓梯影片瘋傳！公司證實有其事 網傻眼：什麼行李箱都會爛

國泰航空（Cathay Pacific Airways）地勤人員以「扔」的方式處理乘客寄艙行李？本港網路近日流傳1段影片，看到機場有國泰航空地勤人員從樓梯上，把多個乘客寄艙行李，從樓梯中層「扔」到樓梯底，行為相當粗暴。

影片引起網友關注，質疑「這麼扔法，什麼東西都會爛」、「如果有易碎物品就麻煩」、「遊客行李這樣被虐待，遊客怎麼會來了？」；但也有網友指見慣不怪，「大驚小怪」、「如果沒有其他裝置，難道上下幾次拿什麼？」、「我一直覺得丟行李箱很正常」。

國泰航空回覆《香港01》證實，事件涉及國泰的地勤服務供應商1名員工，已即時將該員工調離相關崗位，等待進一步調查結果。國泰就事件向受影響乘客致歉，會責成地勤服務供應商加強整體員工培訓及監察，以確保不會有同類事件發生。

網上流傳影片長十多秒，看到有穿著反光背心的機場地勤人員，把多件寄艙行李從上層樓梯扔到下層樓梯，甚至「雙龍出海」雙手齊扔，行李在樓梯大幅度翻滾多圈後撞到下層行李，然後層層堆疊在一起。

地勤人員將多個寄艙行李箱從上層樓梯扔到下層樓梯，行李在樓梯大幅度翻滾多圈後撞到下層行李，然後層層堆疊在一起。（影片截圖）

目擊者：沒想過地勤人員會扔行李

市民何小姐向無線電視（TVB）節目《東張西望》提供影片，並講述事發經過，指周日（7月14日）到機場送朋友離開香港，訛料朋友在候機室看到有地勤人員把行李「扔」到下樓梯，「扔下樓梯裡......你說滑下去或是怎樣也算了，但是他是扔下去，很明顯看到每一件行李都打了很多個跟斗」。

何小姐續說，明白地勤人員工作忙碌辛苦，但沒想過會扔行李，「你堂堂一個大機場，你沒有輸送帶也算了，我明白地勤也很辛苦，但很老實說，我們也不expect（預期）我的行李是被人家這樣扔的嘛」。

影片引來網友關注，有人批評該地勤人員做法過分，「這麼扔法，什麼行李箱都爛」、「我也曾經寄行李時的行李箱完好無缺，得取回的行李箱時就爆了4個輪子」、「所以永遠買行李箱不用買這麼貴，弄爛也沒那麼心痛」、「這樣弄法！政府用多少錢宣傳香港旅遊都死了！遊客行李這樣被虐待，遊客怎麼會來了？」。

惟也有網友表示見慣不怪，「如果沒有其他裝置，難道上下幾次拿什麼？會工傷的」、「我一直覺得丟行李箱很正常，我不知道是不是到處也是這樣，但如果是我做，我也會丟」、「大驚小怪」。然而有線民反駁，「時間緊迫就可這麼做？」、「我見過日本地勤人員對待乘客行李像自己行李一樣，自己想像一下就明白」。

國泰：相關員工已調離崗位

國泰航空回覆《香港01》指，留意到網上流傳有機場工作人員未按照標準程式搬運行李影片，隨即展開調查，證實其地勤服務供應商1名員工涉及事件，該公司已即時將該員工調離相關崗位，等待進一步調查結果。

國泰向受影響乘客致歉，表示會責成地勤服務供應商加強整體員工培訓及監察，以確保不會有同類事件發生。

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文章授權轉載自《香港01》