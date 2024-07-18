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挺巨肚做外送員！懷胎8月酷暑下每天送6單外賣 孕婦怨：大腿磨到破皮

香港01／ 撰文／田中貴
樓主展示懷胎8個月的巨肚。（小紅書圖片）
樓主展示懷胎8個月的巨肚。（小紅書圖片）

懷孕後理應多休息，尤其是臨近生產時期，切勿太操勞或做出危險行為！有懷胎8個月的孕婦在小紅書發文表示，一時之間心血來潮想「嘗試新職業」，不理會家人勸阻，在油尖旺區挺著巨肚做外送員，形容「天氣簡直熱死人」，「白天跑了3單...晚上跑了3單」，被猛烈陽光曬到流了一身汗，中間需要去洗澡，晚上則有風，又呻「大腿兩側磨到破皮了」，形容「每個職業的辛苦都有不一樣，累並快樂」。

多名網友都勸她「8個月真的不要亂來吧，這幾天天氣那麼熱，中暑怎麼辦？」、「8個月你就別拿自己和一個胎來冒險了，那種天氣，大著肚子還跑外送」，該名孕婦亦回應稱已暫時停工，「等生完再去」。

樓主日做6單，形容「累並快樂」。（小紅書圖片）
樓主日做6單，形容「累並快樂」。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，自己目前懷孕8個月，「心血來潮家人勸不動」，加上想解鎖新職業，所以近日加入網上平臺的外送員行列，主要在油尖旺區挺著巨肚送外賣，形容工作數日天氣炎熱，「太熱了，喝了好幾瓶水」，日夜各跑3單，但由於流了一身汗，所以要洗澡，到了晚上沒有陽光，反而有風，樓主形容「大腿兩側磨到破皮了，每個職業的幸苦都有不一樣」，總結心情「累並快樂」。

樓主同時上傳工作情況照片，可見外賣份量較輕，1次接單的收入是44元，另一張圖片可見，她和其他人牽手，可能是沒有接單時和家人拍攝的情況，同時展示巨肚。

貼文引來不少網友留言，勸喻她留在家中安胎，「要保護好自己啊」、「安全要緊」，亦有過來人表示「我也是快生的那一個月去當外送員，但我是跟我老公一起（他負責拿，我負責陪著，主要是想多走走）」。面對網友的關心及勸喻，樓主終決定「住手」，回應稱「不去，等生完再去」。

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文章授權轉載自《香港01》

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