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四川火災釀16死、30傷 大樓內部呈立體燃燒狀態

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
四川自貢市九鼎大樓17日晚上6點多發生重大火災，有民眾受困在大樓樓頂。（圖／取自微博）
四川自貢市九鼎大樓17日晚上6點多發生重大火災，有民眾受困在大樓樓頂。（圖／取自微博）

四川自貢市九鼎大樓17日晚上6點多發生重大火災，造成16死、30傷，火災事故救援已於7月18日凌晨3時結束。經初步調查，此次火災事故由施工作業引發。

四川自貢市「7·17」重大火災事故指揮部18日發布情況通報指出，事故發生後衛，健系統調派醫務人員240多人、救護車20輛開展醫療救治工作。截至18日上午8時，涉災就醫39人，其中重症1人、輕症29人、9人經評估後離院。

據環球網報導，7月17日18時11分，自貢市消防救援支隊指揮中心接到報警稱：自貢市高新區丹桂大街九鼎百貨大樓起火，現場有大量濃煙，有人員被困。指揮中心接警後，立即調派20車92人前往處置。起火建築共14層，群樓1、4、5、6層發現火點，內部呈立體燃燒狀態。

根據澎湃新聞報導，自貢市消防救援支隊7月9日發布一份《自貢市消防救援機構2024年4月「雙隨機、一公開」監督檢查結果公示》，當中公布679家消防日常抽查不合格單位名單，四川九鼎集團有限公司名列其中，檢查單位為自貢市自流井區消防救援大隊。工商信息顯示，四川九鼎集團有限公司曾用名自貢市九鼎實業有限公司，成立於1996年，地址位於自貢市自流井區丹桂大街184號九鼎書城7層。地圖顯示，該地址位於九鼎百貨大樓內。

當地人表示，九鼎百貨大樓當年由四川九鼎集團開發，目前部分處於閒置狀態，曾有超市經營，6樓以上是寫字樓，有物業人員在裡面辦公。另一附近居民稱，九鼎百貨大樓大部分區域閒置，餐廳、桌球室、茶坊以及地下一樓的超市還在經營。

火災

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