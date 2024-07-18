四川自貢百貨大樓遭祝融 相關負責人已被控制

中國四川自貢市九鼎百貨大樓17日發生重大火災事故，造成16人遇難。當地政府已成立指揮部，並且相關責任人已被警方控制，對事故原因做深入調查。

據央視新聞報導，17日晚間6時許，自貢市消防救援支隊指揮中心接獲報警，指出高新區九鼎百貨大樓發生火災，起火建築共14樓，1、4、5、6樓都發現火點，內部呈立體燃燒狀態。

當地政府指出，九鼎百貨大樓火災事故現場救援已於18日凌晨3時結束，現場已無被困人員。

根據相關報導釋出的畫面，大樓發生火災時，建築體冒出大量濃濃黑煙，多人分別在陽台及大樓頂樓等待救援。

據中國媒體川觀新聞報導，在省工作組指導下，自貢市委、市政府第一時間成立指揮部，經初步調查，此次火災事故由施工作業引發。

報導指出，事故發生後，衛健系統迅速調派醫務人員240多人、救護車20輛開展醫療救治工作，除16人遇難外，截至18日上午8時，涉災就醫39人，其中重症1人、輕症29人、9人經評估後離院。

報導稱，善後工作正在有序開展，相關責任人已被警方控制，事故調查正在深入進行。當地政府將繼續全力救治涉災就醫人員，做好遇難人員善後處置和家屬撫慰等工作，後續相關情況將及時向社會發布。