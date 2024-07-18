不是食物中毒！一家5口吃完晚餐送急診 醫：「這舉動」可能致死

夏天高溫逼得大家只想關在家吹冷氣，但開冷氣也要注意通風。大陸浙江有一家人在家煮晚餐吃，結果陸續出現噁心嘔吐等症狀，本以為是食物中毒，送醫後發現是一氧化碳中毒。

根據《廣談大灣網》報導，浙江溫州有一戶人家開伙煮飯，吃完晚餐後就去睡了，結果到了凌晨，一家人陸續出現頭暈、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，緊急送醫。

本來以為是食物中毒，但經檢查發現，一家人血液中的「一氧化碳血紅素」都超標，確診為一氧化碳中毒。原來這家人一整天都緊閉門窗開冷氣，而煮飯時使用瓦斯爐，導致含氧量持續下降，在燃燒不充分的情況下產生大量一氧化碳，加上通風不良，才讓他們不知不覺中毒。

溫州市中西醫結合醫院急診科主治醫師池東提醒，不論家裡是用天然氣或煤氣，都要注意通風。如果出現頭昏、噁心、嘔吐、乏力等症狀，應立即開窗通風、及時就醫。

池東並說明，在一定時間吸入一定量的一氧化碳會導致急性缺氧性疾病，以腦缺氧症狀最突出。輕度一氧化碳中毒會出現頭暈頭痛、耳鳴、噁心、嘔吐等症狀；中度表現為面色潮紅、乏力、多汗、昏迷或意識模糊等；而重度中毒患者多有腦水腫、肺水腫、心肌損害、心律失常和呼吸抑制等，可造成死亡。