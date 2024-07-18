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港媒：中國學者因鼓吹躺平遭處分

中央社／ 香港18日電

據報導，中國大陸一名蘇姓大學教授因傳播「躺平」、「擺爛」而被處分。有分析指出，對於實施一黨專政的中共來說，主張「躺平」的人無異於「反動派」，「躺平」一詞已成為禁忌。

明報今天在報導中表示，中共中央紀委國家監委主辦的中國方正出版社近日發文指出，有身為中共黨員的蘇姓大學教授因傳播「躺平」、「擺爛」等負能量和錯誤觀點而被處分。

文章表示，這名身為中共黨員的大學法學院教授蘇某，雖然在重大原則問題上與中共中央保持一致，「但在課堂上多次鼓吹躺平、擺爛、投機、及時行樂或宣傳歷史虛無主義等」，曾被學生投訴，也多次被教務處約談，後被巡視指出。

文章表示，蘇姓教授向學生鼓吹「躺平」等錯誤思想，是不正確履行教學職責行為，可依據紀律處分條例處理；對蘇姓教授宣揚歷史虛無主義的行為，如果涉及否定「四項基本原則」等政治問題的言論，可認定為違反政治紀律。

「躺平」是中國大陸近年流行的網路詞，大概是指對任何事情不作為，消極應對，也不必積極向上，渴求成功。有分析指出，對於實施一黨專政的中共來說，主張「躺平」的人無異於「反動派」，「躺平」一詞已成為禁忌。

中共 躺平

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