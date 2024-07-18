空中計程車 上海最快後年商運

「低空經濟」在大陸方興未艾，目前已有包括北京、深圳等地試運行，上海最快2026年也能商運「空中計程車」，是以旋翼載人電動飛行器載客，屆時從浦東飛到外灘只要10分鐘，量產後單人票價僅約1百多元人民幣（約5百元台幣）。

上觀新聞報導，上海峰飛科技載物eVTOL日前已完成浦東國際機場特許飛行，未來若採用eVTOL航空器，從浦東國際機場「打飛的」到外灘的市中心核心區域只要10分鐘，比地面車程縮短50分鐘以上。

報導稱，網友十分關注價格，據相關負責人表示：「我們量產後的目標是為用戶提供每公里約3元每座的出行服務，希望每位市民都能消費得起，這樣eVTOL才能進入大眾的日常生活」。

據指出，上海市中心停降點位在北外灘的白玉蘭廣場，網友換算，從浦東機場至外灘直線距離約40公里，若以每公里3元的價格，也才1百多元人民幣，這樣的價格甚至都比出程車與網約車便宜了。這樣的價格，也讓許多網友質疑可能是噱頭，一旦開航恐怕是這個價格好幾倍，不過也有網友稱，對趕時間的人來說，至少是多了一個機場往返市區的選擇。

報導說，這類「空中的士」學名叫做「電動垂直起降飛行器」（eVTOL），2023年10月，由「時的科技」自主研發的傾轉旋翼載人電動飛行器E20型號，已獲民航華東管理局的正式受理，目標在2026年下半年實現適航取證。

這款飛行器採用複合翼構型，既可以像直升機一樣垂直起飛和著陸，也可以如固定翼飛機一樣巡航，巡航速度可達200公里每小時，機艙可載5人，最大航程約250公里。作為無人駕駛航空器，駕駛艙會配備一位安全員，正常情況下，eVTOL可以按照規劃好的路線自主飛行，並且能夠自動避障、自動降落，遇到特殊情況可以人工接管進行操作。

另據蘇州日報報導，除了從浦東機場到外灘，上海「打飛的」到蘇州也可望實現，全程100公里，只需要20分鐘左右。蘇州停靠點是7月13日啟用的蘇州高新區獅山路的蘇州空中快線高新廣場直航中心，已規劃蘇州往返上海白玉蘭廣場、杭州蕭山機場、無錫碩放機場等十餘條航線。

上海「時的科技」有限公司也公布了從上海到蘇州的航線詳情。從上海浦東新國際博覽中心「打飛的」到蘇州「東方之門」，單程100公里用時25分鐘以內，單人收費300元人民幣（約1400元台幣）。

報導稱，業內判斷，在航空器領域，中國與歐美間實力差距客觀存在，但如今在eVTOL領域，美歐中幾乎處於同一起跑線。正積極推進新型工業化的上海，絕不會缺席低空經濟。「時的科技」聯合創始人蔣俊認為，上海有C919國產大飛機，航空產業人才集聚優勢無可比擬。更有三電（電池、電機和電控系統）成熟完整的供應鏈優勢。他說，基於大陸其他區域短期內難以企及的比較優勢，包括峰飛、御風未來、沃蘭特等eVTOL主要企業幾乎全在上海。