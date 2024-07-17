時隔3年 河南再迎暴雨挑戰

大陸多地極端氣候持續，其中，河南省時隔三年後，正再次迎來罕見暴雨的考驗。截至17日上午7時，河南全省共有32座水庫超過汛期限制水位，八地發布暴雨紅色預警信號。為避免災難重演，河南省財政廳已緊急下達救災資金人民幣5,000萬元，大陸國家應急管理部也派出工作組赴災區指導救災工作。

綜合河南省氣象台通報和中新社，14日以來，當地連續遭遇強降雨天氣，造成多地發生洪澇災害、水庫超汛限水位，在接連升級暴雨預警下，至16日已達最高的「紅色預警」。其中，南陽市受影響較大，最大每小時降雨量達148.3毫米，一些鄉鎮積水最深處超1.5米，房屋被淹，民眾受困。

因此，17日河南處於重大氣象災害（暴雨）一級應急響應狀態，對鄭州、洛陽、焦作、濟源示範區等地部分山區發布了山洪災害預警提醒，全省多條高速公路禁止車輛，周口中心城區等地宣布停產、停學、停駛，請民眾非必要不外出。

據河南省應急管理廳，目前，已協調駐河南解放軍、武警部隊1,500人支援南陽防汛救災。

另，河南省政府也於16到17日，多次召開調度會議，副省長孫守剛前往受災較重的南陽社旗縣、唐河縣，檢查指導防汛抗洪搶險救災工作，河南省財政廳並緊急下達救災資金人民幣5,000萬元，統籌用於受災地區受災群眾生活救助和農田排水補助。

2021年7月17至23日，河南曾遭遇歷史罕見的特大暴雨，特別是鄭州在當年7月20日嚴重受災，被稱為鄭州「7·20」雨災，造成河南全省死亡失蹤398人。

三年前的雨災後，河南省曾印發《河南省城市內澇治理實施方案》和《河南省城市防洪排澇能力提升方案》，對全省17市和濟源示範區布置「城市排水防澇能力提升項目」任務清單，目標2023年實現老城區雨停後及時排乾積水、低窪地區排水防澇能力大幅提升，嚴重影響生產生活的易澇積水點全面消除，如今，這些剛完工的項目正接受此輪暴雨的檢驗。