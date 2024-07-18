山東濰坊／青州挫琴、紅絲硯 古樸精細

青州挫琴被音樂專家稱為「化石樂器」，僅見於青州，是省級非物質文化遺產。撥弦演奏時，音色清脆響亮，古樸悠遠、蕩氣迴腸，被譽為來自三千年前的天籟之音。挫琴為形制獨特的弦樂器，其出現使得中國拉弦樂歷史，比西方早了1,500年。

戰國末年，荊軻帶燕督亢地圖和樊於期首級，前往秦國刺殺秦王嬴政。臨行前，燕太子丹在易水邊為荊軻送行，場面悲壯。好友高漸離擊築，荊軻和著節拍唱道：「風蕭蕭兮易水寒，壯士一去兮不復還。」此絕唱就是用挫琴的前身「築」演奏，挫琴與「築」同宗，早在甲骨文中便有記載。

四大名硯之首，青州紅絲硯。 圖／聯合報系山東濰坊傳真

挫琴是拉弦樂器和彈撥樂器鼻祖。琴體以梧桐木製成，配以絲弦，用高粱秸稈彈拉。以四大調「鴛鴦扣」、「四大景」、「滿江紅」、「疊落金錢」等抒情樂曲為主。低音區粗獷厚實，稍帶沙音，中音區優雅柔靜，含蓄優美，高音區音質清脆。

青州除挫琴外，還有一項知名省級非遺「青州紅絲硯」。以紅絲石製作而成的紅絲硯，堅而不脆，硬而不滑，潤筆護毫，溫潤如玉，發墨如油，墨色相凝如漆，置於匣中，數日墨汁不乾。在唐代已將紅絲硯列為諸硯第一，宋代有「天下之硯四十餘品，青州紅絲石為第一。」之說，青州市成為「中國紅絲硯之鄉」。

青州紅絲硯被譽為四大名硯之首，以色彩斑斕、絲紋婉轉聞名。青州紅絲石產於青州西南山區邵莊鎮黑山，細膩溫潤、緻密而堅實，色如晚霞，絲如雞血。製作技藝歷史悠久，自西晉至今已有1,700多年。

青州傳統製硯工藝，須經系列繁瑣且精細流程。從採石、相石設計、構圖起名、製作硯坯、雕刻到打磨，所有程式皆手工製作，一方硯台至少需要數日至成月的時間方能完成，積澱著製硯人深厚美學和文化修養。