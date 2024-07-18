山東濰坊／范公亭公園、三賢祠 鄉情地標

經濟日報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
范公亭公園，因范仲淹惠政知青州而得名。 圖／聯合報系山東濰坊傳真
范公亭公園，因范仲淹惠政知青州而得名。 圖／聯合報系山東濰坊傳真

李清照紀念祠，展示她在清州點滴。 圖／聯合報系山東濰坊傳真
李清照紀念祠，展示她在清州點滴。 圖／聯合報系山東濰坊傳真

始建於北宋的范公亭公園，因范仲淹惠政知青州而得名，現為青州人民的鄉情地標。主要景觀有三賢祠、李清照紀念祠、古城牆遺址、唐楸、宋槐、洋溪湖、永濟橋等。南陽河穿流其間，樓台參差，曲徑通幽，冬暖夏涼。

典型明清風格建築的三賢祠古建築群，始建於宋代，為紀念范仲淹、富弼、歐陽修三位青州知州而建，順治十八年，青州知府夏一鳳重修，取「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。」之意，於祠後崇台之上建後樂堂。主要景觀有范公祠、富公祠、歐陽公祠、范公井亭、澄清軒、碑廊等。以深厚歷史文化底蘊，成為聲名遠揚的江北文化名園。

范公亭公園，始建於北宋。 圖／聯合報系山東濰坊傳真
范公亭公園，始建於北宋。 圖／聯合報系山東濰坊傳真

北宋皇祐三年，著名政治家范仲淹移知青州。恰逢青州瘟病蔓延，范仲淹親自汲水製藥，發放民間，制止流行病，百姓感激不盡。此時，南陽河畔有泉水湧出，水質純淨，甘甜可口，百姓以為范公之德感動蒼天，取名「醴泉」，范仲淹在泉上建亭。北宋皇祐四年，范仲淹病逝於赴潁州途中，人們感念范公，將「醴泉」稱為「范公井」，亭子名「范公亭」。井亭迎面柱子上鐫刻對聯「井養無窮兆民允賴，泉源不竭奕世流芳。」

三賢祠，紀念范仲淹、富弼、歐陽修。 圖／聯合報系山東濰坊傳真
三賢祠，紀念范仲淹、富弼、歐陽修。 圖／聯合報系山東濰坊傳真

李清照紀念祠由李清照紀念館、四松亭、順河樓組成，為仿宋建築。紀念館內有易安居、歸來堂、溪亭等景點，主要展示李清照生平，及在青州的點滴。

宋代著名女詞人李清照，與其夫金石學家趙明誠，住在青州時常到順河樓遊賞，在歸來堂前的花月之下，對酒賞花，唱和詩詞。順河樓建於清咸豐年間，距今已有300多年歷史。亭中立有李清照、趙明誠夫婦的漢白玉雕像，表現倆人在青州共同校勘金石文字場景。

范公亭風景秀麗、溪水潺潺。 圖／聯合報系山東濰坊傳真
范公亭風景秀麗、溪水潺潺。 圖／聯合報系山東濰坊傳真

紀念館 賞花 遺址

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