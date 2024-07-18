山東濰坊／沂山景區 北方西雙版納

經濟日報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
百丈崖瀑布，若白練懸掛。 圖／聯合報系山東濰坊傳真
百丈崖瀑布，若白練懸掛。 圖／聯合報系山東濰坊傳真

「魯中仙山」沂山，位於濰坊市內，別稱「東泰山」，居五大鎮山之首，素有「泰山為五嶽之尊，沂山為五鎮之首。」之名。其為東海向內陸的第一座高山，故稱「大海東來第一山」。沂山景區生態優美，森林覆蓋率為山東之最，被稱為「北方的西雙版納」。

「魯中仙山」沂山。 圖／聯合報系山東濰坊傳真
「魯中仙山」沂山。 圖／聯合報系山東濰坊傳真

歷史悠久的文化名山沂山，共有16位皇帝登封於此。「史記」載，黃帝曾登封沂山，舜肇封山，定為重鎮。漢武帝親臨，令禮官祀之。之後歷代屢有增封，祀典不廢；大家名士亦傾慕沂山，接踵而至。李白、酈道元、歐陽修、范仲淹、蘇軾、蘇轍，明狀元馬愉、趙秉忠，清大學士劉墉等均至此攬勝，留下詩章名句和碑碣銘文。

沂山主峰玉皇頂，海拔1032公尺。 圖／聯合報系山東濰坊傳真
沂山主峰玉皇頂，海拔1032公尺。 圖／聯合報系山東濰坊傳真

沂山風景區分為五大景區，以東鎮碑林、廟宇古建為主的東鎮廟景區。以飛瀑流泉、古亭石刻為主的百丈崖瀑布景區。以古寺佛雕、古松名樹為主的法雲寺景區。以極頂攬勝、天然的景觀為主的玉皇頂景區。以古廟神剎、奇峰怪石為主的歪頭崮景區。五大景區交相輝映，具備有南險、北奇、東秀、西幽之特點。

獅子崮，因形而名。 圖／聯合報系山東濰坊傳真
獅子崮，因形而名。 圖／聯合報系山東濰坊傳真

主峰玉皇頂海拔1,032公尺，東側百丈崖瀑布，山崖陡如劈，落差達65公尺，清流飛濺而下，遙望若白練懸掛，近視如細雨濛濛。崖下積雪數月不消，驕陽盛暑之際，亦寒氣襲骨，這叫做「百丈瀑布六月寒」。

東鎮廟，始建於西漢太初三年。 圖／聯合報系山東濰坊傳真
東鎮廟，始建於西漢太初三年。 圖／聯合報系山東濰坊傳真

沂山諸峰，唯「雙崮」最為奇險，即「獅子崮」和「歪頭崮」，因形而名。二崮東西對峙，中間峭峪萬丈，白雲翻滾，氣象萬千。

東鎮廟位於沂山東麓，始建於西漢太初三年。現有三山門、將軍殿、大殿、寢殿、鐘樓、鼓樓等廟宇20餘間。碑林規模宏大，是大陸三大碑林之一。相傳宋太祖趙匡胤與後周大將韓通大戰沂山下，連戰皆敗，兵困馬乏，故祈求沂山神保佑，果然反敗為勝。建宋後，建隆三年詔修東鎮廟，沂山道士受皇封，倍受尊崇，形成「東嶗山，西沂山」道家中心。

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