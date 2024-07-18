山東濰坊／青州古城 山、水城一體

山東省濰坊市，在明清時是知名手工業城市，乾隆年間有「南蘇州、北濰縣」之稱。位於濰坊的青州古城，千年來即是山東政治、經濟、軍事、文化中心。古城格局完整，至今仍保留山、水、城一體的歷史風貌，古店鋪、古宅院鱗次櫛比，吸引眾多遊客，體驗古城風采。

青州古城，保留山、水、城一體。 圖／聯合報系山東濰坊傳真

青州是古九州之一，自西漢初年先後存在過廣縣城、廣固城、東陽城、南陽城、東關圩子城以及滿洲駐防旗城等六座古城池。魏晉南北朝時置青州刺史部，轄九郡47縣。晉隆安四年，慕容德在廣固（青州市）稱帝，南燕成為幾千年來唯一在山東境內建都王朝。

夜之古城，如夢似幻。 圖／聯合報系山東濰坊傳真

慕容德是位具有傳奇色彩的皇帝，一生戎馬未嘗敗績，年逾六旬方登基，但雄心不已，納議聚儒、殫精竭慮，盡展治國之才。去世之夜從四方城門抬出十餘口棺木，秘密埋葬，後人遂不知其葬處。

東門大街，始建於北魏初期。 圖／聯合報系山東濰坊傳真

青州古城旅遊區，包括東陽城北關、南陽城偶園、東關，三大歷史文化街區，目前開放區域面積1.4平方公里，逾百處景點，包括東門大街、北門大街、古南陽城、阜財門、偶園、三賢祠、萬年橋、青州府貢院、府衙門、府文廟、魁星樓、歐陽修山齋等。始建於北魏初期的東門大街，是古城主要街道，古時重要商業街。全長600多公尺，街內衙署、寺廟、名人府邸、老字號等，從經濟、軍事到書院，皆有豐厚遺存。

偶園，原為明衡王府的東花園，後為清代康熙年間文華殿大學士馮溥，告老還鄉後住所。康熙年幼登基，鰲拜專權朝政，驕橫跋扈，誅戮大臣，朝廷官員盡緘其口，惟馮溥持正不阿，敢於諫言，成為康熙倚重朝臣。故在64歲上疏乞休時，康熙不批准，「卿六十四歲未衰也，俟七十乃休耳。」直到74歲才准他致仕歸鄉青州市，並賦詩相贈：「青門歸路遠，遺興豁雲天。」

偶園集宅第、宗祠、園林於一體。 圖／聯合報系山東濰坊傳真

偶園集宅第、宗祠、園林三位一體古建築群，已有五百多年歷史，保持完好。因曾是衡王的東花園，故布局和規模與御花園相仿，尤其園內假山，據考證是為數不多之「康熙風格」。假山在結構上分坪、峰、澗、台四部分，繁而不亂，靜中有變，層次分明，境界高雅，於一園之內顯出千里之勢。園內四株明朝桂花，三株明代迎春花，四百年來花香依舊；「福、壽、康、寧」四大奇石，彌足珍貴，有「一兩石頭一兩銀」之說。

古南陽城阜財門，崇宏壯闊。 圖／聯合報系山東濰坊傳真

古南陽城始建於北魏時期，初為土城，磚城建於洪武三年，城牆高12公尺，厚6公尺，有阜財、海晏、岱宗、瞻辰四座城門。城面南而立，南門阜財門當為正門，崇宏壯闊，城台內設兩層，古時作為藏兵洞，城台中部的券洞內兩側，各設有三個券洞門進入藏兵洞，通過樓梯可上達城門樓內，城台東西兩側設登城馬道。明代吳斌的「青州歌」道：「青州高城雄九州，城門天上飛瓊樓。羽林兵衛若熊虎，劍戟耀日寒光浮。」