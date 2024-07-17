蘇州書記會日企代表：為外國人提供安全環境

蘇州日僑6月24日遭中國籍歹徒行凶後，中共江蘇省蘇州市委書記劉小濤16日在會見日企代表時說，蘇州將堅定不移擴大高水平對外開放，努力為外籍人士提供更加便捷、舒適、安全的環境。

蘇州市委宣傳部微信公眾號「蘇州發布」今天公布，劉小濤16日會見日本精工株式會社董事、代表執行役社長兼執行長市井明俊等一行人，並作上述表示。

劉小濤表示，蘇州將堅定不移擴大高水平對外開放，積極打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，持續深化與外資企業合作，全力保障外國投資者合法權益，努力為外籍人士提供更加「便捷、舒適、安全」的環境，實現合作共贏。

「蘇州發布」在公布中提到，日本精工株式會社1995年在蘇州市轄下的昆山市首度設廠後，相繼在蘇州設立了中國區總部及研發中心等。

6月24日，蘇州日本人學校一名日籍小學生及其母親，遭到一名中國籍歹徒持刀刺傷，這名歹徒更企圖衝上校車繼續行凶，被隨車女導護胡友平奮力阻擋，但胡友平事後傷重不治，在中國民間引發愛國主義支持者與質疑者的論戰，引發中國各地日本僑民的不安，也讓中國當局臉上無光。

隨後，微博、網易、抖音等口中國社交媒體平台相繼宣布整治相關的涉外極端言論；中共官媒人民日報也發表評論，指不會接受個別人士炒作仇外情緒。