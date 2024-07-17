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深圳推無人駕駛公車 7月底首條路線上路

中央社／ 台北17日電

中國多個城市近期推進無人駕駛，深圳市預計7月底將正式開通首條自動駕駛公車路線，票價僅需人民幣1元（下同，約新台幣4.4元）。

無人駕駛計程車在中國多個城市運行後，根據深圳新聞網消息，深圳巴士集團計劃在2024年內在深圳前海推廣20台自動駕駛公車，運營地點涵蓋地鐵站、商圈、居民住宅區、中央商務區、產業園區、文化旅遊景區等。

深圳巴士集團表示，將致力打造中國一線城市中心城區規模最大的自動駕駛公車隊。首條自動駕駛公車路線預計在7月底正式開行，票價僅需1元。

深圳第一條自動駕駛公車路線為B998線，起始於前海合作區總站，途經弘毅大廈、前海灣地鐵站、前海金融峽谷東、前海大廈。

該條路線正式開通後，可通過「深巴出行」微信小程序首頁點擊「自動駕駛」進行線上預約，試點期間可免費預約乘搭。

據深圳商報報導，深圳市交通運輸局副局長徐煒6月在一個論壇上表示，「深圳將以智能網聯汽車和功能型無人車為抓手，全面構建中國自動駕駛最開放城市，支撐深圳開展全場景、全車型技術應用」。

近來，無人駕駛在中國掀起話題，其中百度旗下的無人駕駛計程車「蘿蔔快跑」，在武漢低價搶佔市場，近期引起輿論關注。

「蘿蔔快跑」10公里的路程有時只需要花7至8元，這讓計程車與網約車的日訂單量減少。

公車 深圳 計程車

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