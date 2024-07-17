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廣州街頭電動車自燃陷火海 零跑年內第3件起火事故

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
廣州市海珠區16日有電動車自燃起火，現場火勢猛烈，冒出大量濃煙。快科技
廣州市海珠區16日有電動車自燃起火，現場火勢猛烈，冒出大量濃煙。快科技

夏季天氣炎熱，電動車也進入起火高發期。廣州市海珠區，16日有一輛電動車發生自燃起火，現場火勢猛烈，冒出大量濃煙，該輛自燃的電動車為零跑C11。目前，事故原因仍在等待進一步調查。

快科技報導，車主梁先生表示，車輛行駛到南洲北路時，引琴蓋突然傳出爆炸聲響，隨後車身冒出濃煙，他原本想到後車廂拿出滅火器滅火，但車身被濃煙包圍，他只能走到路邊打電話報警求助。

消防到場撲滅火勢，但車輛已被燒至面目全非，整車報廢。從起火車輛的車頭標誌來看，涉事車輛為零跑C11，而這次也是零跑C11在今年內被爆出的第3件起火事件。

今年1月，一輛零跑C11發生熱失控事故，車輛後方輪胎和底盤處最先往外冒出明火，後來整車被大火包圍。

4月中旬，廣東肇慶一輛停泊在路邊的零跑C11電動車自燃。當時車輛底盤先冒出濃煙，後來底部的電池倉爆出猛烈明火，火勢瞬間吞沒整車。

零跑C11是零跑旗下的中型新能源SUV，提供增程式和純電兩種動力。目前在售的2024款純電動車型，只有頂配車型搭載三元鋰電池，其餘三款均為磷酸鐵鋰電池，電池包容量69.2kWh起，續航里程515km。

廣東 電動

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