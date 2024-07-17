快訊

賣一輛C級賓士賠31萬 德系豪車集體退出大陸車市價格戰

楊文科多次會豐邑高層、指示復工 檢指控圖利情節如小說

歌仔戲國寶楊麗花夫家遺產糾紛未平 她要連帶付姪子3395萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸客怕物價貴自備乾糧 來港後觀感驚人反轉：被自己無知嚇倒了

香港01／ 撰文：卡洛兒
《硬幣條例》並無施加法律責任要求店舖或任何人必須收取硬幣，亦無條文說明拒收硬幣可能面臨的罰則。香港中通社圖片
《硬幣條例》並無施加法律責任要求店舖或任何人必須收取硬幣，亦無條文說明拒收硬幣可能面臨的罰則。香港中通社圖片

物價貴或許是很多人對香港的固有印象。有內地網民在小紅書分享來港旅遊經歷，她怕消費高昂而自備乾糧來港充飢，希望做到「不買不喝」，當看到餐廳及商店價錢牌時更大為震撼，但經了解後才發現原來是一場誤會，「被自己的無知嚇倒了」，直言香港物價「可以接受」，而且大讚體驗良好。

該網民在社交平台小紅書發文，指日前來港一日遊，起行前一直有個概念，就是香港物價很高，「能不買不吃就不買不吃」，因而帶備了2瓶水、吐司麵包及餅乾隨行。樓主到達香港後，沿路很注意商店的價格，只見「一個車仔麵$50、一條普通褲子$79、一雙鞋$399」，令她更加震驚，「1美元換成人民幣大約要7.8元，豈不是，麵350元，褲子500+元，鞋子2800+，媽呀」。

殊不知她網上搜尋一下，才發現自己一直誤會了價格上的貨幣符號，以為是美金，「原來香港這邊的『$』就是指港幣」。誤會解開後，手頭隨即沒那麼緊，樓主決定走進冰室享用一份豐富的常餐，包括粉麵、滑蛋、餐包和飲料，都只是42元，令她對香港的觀感大反轉，「這個物價其實還是可以接受的，港幣也挺好看」。

她還大讚香港的優點，包括大廈很高、商店冷氣舒服、地鐵乾淨等，而且酒店繁多，「目前體驗感良好」。

帖文引起網上熱議，有網民表示不理解樓主為何會有此誤會，但亦有人解釋因港元和美元符號很相似，自己亦曾搞不清。有網民則認為在港吃喝不貴，「主要貴的是出行和住宿，吃的方面其實還好」，又認同香港商場的冷氣確實很足夠，「基本上很凍，怕冷真的要帶個外套，有次去看電影冷到縮成一團」。

延伸閱讀：

港男買136元叉雞飯「受氣」怒轟燒味店拒收一角錢 法例原來這樣解釋…

趕客？人氣冰室拒收5角錢1句寸爆港男絕招KO 網友：自己搞死自己

文章授權轉載自《香港01》

冷氣 小紅書 餐廳 香港

相關新聞

陸啟動國家四級救災響應 南陽830.7毫米破今年河南最強暴雨紀錄

大陸中央氣象台17日10時繼續發布暴雨橙色預警，預計17日14時至18日14時，四川盆地西部、陝西南部、河南中東部、山東...

上海兩年後開通「空中計程車」 浦東至外灘10分鐘 5百台幣

「低空經濟」在大陸方興未艾，目前已有包括北京、深圳等地試運行，上海最快2026年也能商運「空中計程車」，是以旋翼載人電動...

廣州街頭電動車自燃陷火海 零跑年內第3件起火事故

夏季天氣炎熱，電動車也進入起火高發期。廣州市海珠區，16日有一輛電動車發生自燃起火，現場火勢猛烈，冒出大量濃煙，該輛自燃...

大陸客怕物價貴自備乾糧 來港後觀感驚人反轉：被自己無知嚇倒了

物價貴或許是很多人對香港的固有印象。有內地網民在小紅書分享來港旅遊經歷，她怕消費高昂而自備乾糧來港充飢，希望做到「不買不喝」，當看到餐廳及商店價錢牌時更大為震撼，但經了解後才發現原來是一場誤會，「被自己的無知嚇倒了」，直言香港物價「可以接受」，而且大讚體驗良好。

河南南陽暴雨1天頂1年降雨量 水深及腰、毀糧食

河南省連日降下極端暴雨，南陽市出現單日683.5毫米的破紀錄降雨量，1天下了將近1年的量，多地淹水嚴重，水深及腰。河南民...

政策支持？上海公測自駕車市民免費搭 還能調空調、放音樂

百度旗下無人駕駛計程車「蘿蔔快跑」，以低價格和新奇體驗在武漢引起出租車、網約車司機關注，擔憂生計受影響。在上海，無駕駛人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。