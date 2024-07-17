陸啟動國家四級救災響應 南陽830.7毫米破今年河南最強暴雨紀錄

大陸中央氣象台17日10時繼續發布暴雨橙色預警，預計17日14時至18日14時，四川盆地西部、陝西南部、河南中東部、山東南部、安徽北部、江蘇北部等地部分地區有暴雨到大暴雨，安徽北部、江蘇北部等地局地特大暴雨（250毫米到270毫米）。

大陸國家防災減災救災委員會17日針對河南省嚴重暴雨洪澇災害，啟動國家四級救災應急響應，派出工作組赴災區實地查看災情，指導和協助地方做好受災群眾基本生活保障等救災救助工作。

大陸央視新聞報導，17日上午，河南省南陽市社旗縣降雨停止，目前積水正逐漸減退，當地各項搶險救災工作正在進行。受降雨影響，全縣已轉移群眾1萬人左右。

其中7月14日8時至17日的5時，南陽社旗縣大馮營鎮累計降雨量830.7毫米，其中16日1時至2時小時降雨量高達148.3毫米，均大幅打破當地降雨紀錄。7月16日6時至17日6時，陝西關中、陝南西部及北部降大到暴雨。

社旗縣初步統計，農田受淹面積在72.6萬畝左右。

河南省氣象台16日18時30分升級發佈暴雨紅色預警。預計未來24小時，河南黃淮之間及焦作、濟源、新鄉南部有大到暴雨。

至於河南本輪降水為何這麼強，氣象專家表示，自7月上旬以來，西太平洋副熱帶高壓北推並維持在黃淮地區，隨著西風帶低槽攜帶弱冷空氣東移南下，與加強的西南急流在黃淮西部交匯，不穩定能量的釋放結合地形抬升作用，形成此次暴雨、大暴雨過程。河南本輪強降水將持續到18日。