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台灣書法家豫園揮毫 驚豔上海民眾

中央社／ 上海17日電

「跨海傳承—台灣書畫作品展」今天在上海豫園開幕，與會台灣書法家現場揮毫題字，驚豔上海民眾；歐豪年、葉國華、韋仰哲、潘慧敏等台灣書法家作品於會場展出。

第13屆兩岸藝術新天地論壇系列活動「跨海傳承—台灣書畫作品展」17日在上海豫園聽濤閣開幕。吳宗翰、樊修志、高黎慧、陳樹勳等4名台灣書法家獲邀為開幕題字「心手相連、同心共創」，接著由葉國華落款，揮毫美字驚艷現場。

中華國際策展經紀交流協會理事長潘慧敏是參展人之一。潘慧敏對中央社表示，作為一名藝術相關交流活動長期推動者，這個平台管道提供了將台灣較年長、較資深的藝術家引介過來的機會，可將他們的作品介紹給在地民眾。

潘慧敏指出，書法在民間一直是很熱絡的活動，台灣也有很多書法社團。一直致力於將書法藝術推向普及化，不是僅在嚴肅空間展示，書法作品可以轉作成小書籤，也可以在農曆新春有些創作，書法有豐富文化意涵，也可運用在生活上。

潘慧敏提到，以前文人寫書法從不是「為了書寫而書寫」，不是特別去寫一幅漂亮的字，寫的都是當下的情感、情懷，不同人寫下的字體，也會有其獨特的風格和感悟在其中。

參展人之一葉國華於導覽時介紹自己的作品。他說，「平安喜樂」背後有濃厚的吉祥意涵，「平安」存在於每天的日常生活中；每次寫這句話時，想的都是「心思安定」，這份意念也是想要傳遞給觀賞者的祝福。

在介紹「崇儉德」作品時，葉國華說，在科技發達的時代，很多倫理美德依舊是大人會傳承給小孩的觀念，這幅作品有這樣的意思在裡面；「執念」作品談的不一定是不好的事情，「擇善固執」也是一種執念。

上海 書法家 畫作

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