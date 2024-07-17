廣州街頭電動車自燃全車陷火海 品牌年內第3宗起火事故

7月16日，廣州市海珠區有電動車自燃起火，現場火勢猛烈，冒出大量濃煙。

車主梁先生表示，車輛行駛到南洲北路時，車頭蓋突然炸響，隨後車身冒出濃煙，他原本想到車尾廂取出滅火器滅火，但車身被濃煙包圍，他只能走到路邊打電話報警求助。

消防到場撲滅火勢，但車輛已被燒至面目全非，整車報廢。現場畫面顯示，該輛自燃的電動車為零跑C11。

據悉，本次是零跑C11今年內被爆出的第3宗起火事件。今年1月，一輛零跑C11發生熱失控事故，車輛後方輪胎和底盤處最先往外冒出明火，後來整車被大火包圍。

4月中旬，廣東肇慶市，一輛停泊在路邊的零跑C11電動車自燃。據報道，當時車輛底盤先冒出濃煙，後來底部的電池倉爆出猛烈明火，火勢瞬間吞沒整車。

零跑C11是零跑旗下的中型新能源SUV，提供增程式和純電兩種動力。目前在售的2024款純電動車型，只有頂配車型搭載三元鋰電池，其餘三款均為磷酸鐵鋰電池，電池包容量69.2kWh起，續航里程515km。

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文章授權轉載自《香港01》