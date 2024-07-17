大陸7月旅遊 北京最熱門

恰逢畢業季和暑期，疊加北京多個景區取消預約制度，進京旅遊需求快速釋放。美團最新資料顯示，近一個月，北京市景區門票預訂訂單量環比增速達45.4%，訂單人次環比增速達61.2%，住宿（含酒店、民宿）預訂量環比增速達40.6%，北京成為今年7月全大陸最熱門的旅遊目的地。

資料顯示，北京環球度假區、故宮博物院、八達嶺長城和中國國家博物館，是預訂單量排名最靠前的景區。從客源地來看，來自江蘇、浙江、廣東、湖北、上海的異地遊客最多。親子遊、研學遊再次成為暑期熱點，多元化的研學遊產品迎來預訂熱潮。6月以來，北京研學一日遊、研學夏令營等相關旅遊產品的搜索量同比分別增長了180%和177% 。

隨著遊客追求沉浸式體驗的趨勢進一步加深，京味兒十足的親子研學攻略和創意「北京walk地圖」迅速走紅。一位經常帶娃出遊的家長張女士發現了「新中式」遛娃方式，打算帶著孩子重游北京。「文化體驗也是一種遛娃方式，準備帶著孩子來國家博物館看一看歷史書上的國寶。」，「聽鼓樓十遍，不如來見一面。」也有不少家長帶著孩子身著漢服「穿越式」遊鼓樓、北海公園，拍下一家人的人生照片。

集遛娃、研學與文化於一體的「親子研學遊」持續受到追捧，形式也越來越多樣。比如，天壇公園推出的「光尋皇穹宇」、「聲尋回音壁」、「探尋圜丘壇」等遊園活動，在親子活動中把天壇建築歷史與光學、聲學、數學知識串聯起來，讓孩子動腦、動手、動口，近距離、沉浸式地感受天壇故事。

旅遊業內人士認為，北京擁有豐富的歷史文化資源和教育資源，多個景區全面取消預約不僅方便了遊客參觀，也釋放了潛在的旅遊需求。

新奇的產品設計、深度的文化體驗和完善的本地生活服務，都成為吸引遊客的必要條件。