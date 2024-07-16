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河南暴雨 南陽市水深及腰

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
河南省氣象台16日發布暴雨橙色預警，省內多處地方淹水停電，漯河市降雨全大陸第一。（大象新聞網）
河南省氣象台16日發布暴雨橙色預警，省內多處地方淹水停電，漯河市降雨全大陸第一。（大象新聞網）

河南出現特大暴雨，南陽市打破今年最強暴雨紀錄，部分地區出現積水內澇，大片房屋淹水。據界面新聞報導，截止16日下午2時，大陸全國降水量前十名單中，河南占四位，分別是漯河、臨潁、路易、淮陽。其中，漯河降水量為41.9mm，居全大陸第一。

中國天氣網報導，7月15日至16日晨，河南西南部、中東部暴雨來襲，南陽、周口、許昌部分地區成為全大陸降雨中心，部分地區遭遇特大暴雨，南陽社旗國家氣象觀測站降雨量大幅打破當地日雨量紀錄。16、17日兩天，上述大部區強降雨依然頻繁，局部或有大暴雨，民眾需警惕持續暴雨致災。

此前據河南省氣象局網，未來一周西太平洋副熱帶高壓北界在河南省南北擺動，受其外圍暖濕氣流和低層切變線共同影響，河南省將出現多輪強降水天氣。

河南省氣象台預計，16日至17日，中東部仍有大到暴雨，部分縣市大暴雨，並伴隨短時強降水（小時降水量30到50毫米，最大可達80到100毫米）、雷暴強風（8到10級，局部可達11級）等強烈對流天氣。過程累計降水量：黃淮之間大部50到80毫米，部分縣市100到250毫米，個別站點400毫米以上。預計淮河流域的澮河、渦河、大沙河、潁河等累計面雨量160到250毫米，洪汝河、沙河、澧河70到160毫米。 19日至21日，本省沿黃及以北地區將有強降水天氣。

根據河南氣象監測顯示，南陽社旗國家氣象觀測站15日20時至16日06時降雨量達418.6毫米，大幅打破當地日雨量紀錄。

網傳影片顯示，南陽市社旗縣部分道路積水嚴重，路邊停放的車輛輪胎幾乎完全淹沒。還有市民表示，有路段積水已深至腰部。「還沒見過這麼大的雨，家中老人說快與七幾年那次的大暴雨不相上下了。」家住在河南省社旗縣三里橋村的鄭女士說。

「上個月大旱，大家吃住都在地裡，一天澆幾遍水，結果現在又大澇，糧食泡在水裡。」鄭女士家中共有10畝地，麥收過後用來種植紅薯、玉米。 「看著糧食浸泡在水中，說不出來的沉痛。」她無奈地嘆氣表示。現在一樓差不多全被淹沒。

南陽市大部分區域停電。南陽市宛城區官莊鎮的居民張女士表示，15日早晨，一樓全部進水到腰深。大陸網友則留言：「年年暴雨都破紀錄，河南的排水系統到底行不行？」

暴雨 雨量

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