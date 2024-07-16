快訊

不畏疼痛！舉重比賽手指脫臼 女選手當場「掰回去」最終奪冠

iPhone加值數位Suica西瓜卡失敗 過來人曝1動作遇大麻煩：整個帳號都被鎖

新冠仍在高點！單周增104例死、898例併發症 專家估這時間點脫離流行期

國際航線復甦慢 中國4大航空上半年持續虧損

中央社／ 台北16日電

今年上半年，中國4大航空公司持續虧損，虧損幅度從人民幣6億元到30億元不等。分析指出中國的國際航線尚未完全恢復至疫情前水準，且航空業運力仍然過剩。

綜合第一財經、界面新聞報導，從已經發布半年報的幾家航空公司來看，今年第2季的業績大多不如第1季，中國國際航空、東方航空、南方航空、海南航空等4大航空公司均預計仍將虧損。

據統計，4家航空公司今年上半年的虧損幅度約從人民幣6億元到30億元不等（約新台幣27億元至135億元）。

報導引述業內人士分析，今年中國民航業要全年轉虧為盈，仍有難度。「上半年4家公司的虧損，高鐵的競爭是一個重要的因素，但背後最關鍵的是市場需求的不足，在去年報復性出遊過後，今年市場回歸理性，以往是不管機票多貴都要出門，現在是只有機票便宜才出發，這是今年市場一個巨大的轉變。」

分析也指出，中國的國際航線、民眾出遊的需求尚未恢復疫情之前，但是飛機卻在不斷增加，造成供需矛盾。

據報導，最新發布的中國「2023民航統計公報資料」，2023年的旅客運輸量為6.2億人次，雖然較前一年成長146.1%。但與2019年的6.6億人次相比，仍未恢復。然而，2023年的民航客機數量仍在增加，2023年底達到4013架，比2022年底增加71架，比2019年底更是增加368架，增幅超過10%。

至於國際航線的數量，資料顯示只恢復到2019年的8成左右。

報導指出，國際航線尚未恢復，代表大量原本要執飛國際長程航線的飛機要回到國內航線的市場，自然影響了航空公司的票價、飛機利用率以及載客率。在4大航空公司的報告中都提及了「國際市場整體恢復情形低於預期，供過於求；國內市場競爭加劇，面臨挑戰」，等虧損原因。

報導引述中國民航管理幹部學院教授鄒建軍分析，2024年的航空運輸市場可能不會有太樂觀的表現，第1季可能會優於2023年，但第3季可能不會盡如人意，「爬坡過坎」將是今年航空業全年的真實寫照。

疫情 航空公司 航線

延伸閱讀

價錢貴50%！搭機買豪華經濟艙位值得嗎？專家告訴你差別在哪

台中機場今年可達15條國際航線 香港航空7月19日啟航

民航運力過剩 中國四大航空虧損

整個登機大廳就只有1位旅客！他遊離島意外「解鎖包機成就」

相關新聞

中國乒乓球隊出征巴黎奧運 孫穎莎、陳夢、馬龍：全力以赴

中國乒乓球隊於14日深夜啟程前往巴黎準備參加本屆奧運會，在出征前一眾國乒隊員均信心十足表示已作好準備，以最佳狀態亮相奧運...

任巴黎奧運火炬手 鋼琴家郎朗：傳遞世界和平願景

法國巴黎奧運會火種當地時間14日抵達巴黎，開啟了為期兩天的傳遞活動。在首個傳遞日中，出現了三位中國火炬手的面孔，分別是鋼...

「騎行」看世界 杭州父女走過川藏、珠峰 下一站去斯里蘭卡

浙江桐廬一名戶外運動愛好者張輝，喜歡帶著女兒騎行，女兒2歲時，爸爸帶著她第一次進藏；女兒4歲時，兩人騎行川藏線；去年，父...

暑期港人北上首選深圳、廣州 港澳列內地人出境遊TOP20

內地旅遊預訂平台同程旅行15日發布「2024粵港澳大灣區暑期旅遊趨勢報告」，數據顯示，今年暑期港人赴內地旅遊度假需求旺盛...

4人惠州潛水1獲救1死2失聯 「黑潛」亂象驚動文旅局

6月底從深圳出發到惠州潛水的四人在海上失聯，目前一死一獲救，兩人仍下落不明。由於當地海域禁止潛水，「黑潛」行為讓家屬至止...

受黃仁勳啟發！兩岸生打造3D虛擬形象 獲創客賽一等獎

第九屆海峽兩岸青少年創客大賽總決賽和頒獎典禮15日在上海楊浦登場，一組由台灣和大陸學生聯合組成的團隊，以「真人虛擬形象技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。