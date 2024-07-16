淘寶推「狂暑季」 選超商取貨送冰美式兌換券

夏季氣溫不斷破紀錄，高溫燈號不斷亮起，用清涼價格幫消費者消暑，淘寶宣布，即日起至7月19日，限時推出「狂暑季」活動，平台所有標註「狂暑季」的消暑商品，跨店滿人民幣300立減30、官方立減10%起，用超涼價格陪台灣消費者度過炙熱的夏天。

此外至8月11日前，下單時選擇7-ELEVEN取貨，即可獲得一杯中杯冰美式咖啡兌換券，限量4萬杯，發完為止。

淘寶表示，連日高溫讓水上活動熱度飆升，「泳裝」等關鍵字搜尋熱度在搜尋引擎上更突破今年新高。

淘寶盤點「狂暑季」十大不能錯過的爆款戲水和消暑商品，例如外型超新奇的充氣獨角獸噴水玩具，接上水管後即可噴灑水花，輕鬆享受陽光下的戲水樂趣。

若到海邊或游泳池，也能帶上超浮誇的披薩造型充氣漂浮氣墊床躺在水面上沉浸陽光，或用充氣對對碰玩具來個激烈的水上對戰。想在岸邊放鬆的朋友，也能放上超大容量的啤酒杯造型充氣飲料冰桶，防水材質方便清潔，也適合帶去露營或野餐。

玩水必備的速乾沙灘巾也再進化，抽繩功能讓繩子一抽秒變束口包，裝備輕鬆收納、一物多用。

戲水拍照除了需要有吸睛的道具外，當然也少不了獨特的泳衣，打開淘寶，再也不必擔心泳衣尷尬撞衫，淘寶上人氣爆紅泳衣讓妳享受最個性化的夏日時尚體驗。

不論是經典的小黑裙變身為俐落又優雅的法式洋裝泳衣、套上牛仔褲秒回80年代的港風泳衣，還是充滿詩情畫意的莫蘭迪油彩泳衣，在淘寶都買的到。

若擔心運動連身泳衣設計單調無趣，也能參考採用網球服設計的運動泳衣讓游泳時也保有運動時尚感，還有專為水上運動設計的長袖泳衣不僅防曬，採用藍、橘色撞色設計讓時尚再加分。