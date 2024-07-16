受黃仁勳啟發！兩岸生打造3D虛擬形象 獲創客賽一等獎

第九屆海峽兩岸青少年創客大賽總決賽和頒獎典禮15日在上海楊浦登場，一組由台灣和大陸學生聯合組成的團隊，以「真人虛擬形象技術」獲得「開源創新」賽道的一等獎。團隊成員、現就讀中興大學電機工程學系的林佩萱分享，僅需要1秒拍攝、20秒建模，就可以讓虛擬形象動起來，「做到各種他做不到的動作，即便是社恐的人也能在故宮前面跳舞」。

林佩萱已是第四次參加兩岸青少年創客大賽，這也是她第二次與大陸學生、來自廣東工業大學自動化學院的王逸塵合作參賽，二人已連兩屆獲得一等獎。她們的團隊夥伴還包含中興大學電機工程學系陳綺玲、台灣科技大學工業管理系楊弘寧，以及東莞台商子弟學校林俊廷，是本屆大賽22組兩岸學生聯合組隊之一。

林佩萱接受本報採訪時提到，作品的起因是受2021年NVIDIA執行長黃仁勳在發表會上運用了虛擬形象的啟發，「我們覺得這個東西很酷，可以在虛擬世界中做新型態的人與人的互相交流」，於是著手研究這項產品。

林佩萱指出，團隊建立了一個3D攝影艙，人站進去後成「大字形」，1秒即可完成拍攝，20秒後可以完成一個專屬的個人虛擬形象建設，這個影像得以導入元宇宙的虛擬世界，或者在虛擬世界中進行影像交互。她並透露，團隊目前已與台南市政府合作台南建城400年文旅專案，將在8至9月推出相關活動與二創商品。

兩岸學生合作研發產品，林佩萱分享，雙邊的溝通和接洽最早半年前就開始，前期透過微信視訊聯繫，直到暑假後到上海展開密集的實體會議。她也談到，兩邊地域性不一樣，看東西的角度也會不一樣，因而能獲得新思維。王逸塵則說，合作過程中發現台灣學生在科技方面「很強」，也學到很多，「未來也會繼續一起玩」。

另外，參加「智感人生」賽道的醫療產品「NeuGo」也是兩岸學生合力研發的作品，由目前就讀台科大設計系工業設計組二年級、本學期前往上海同濟大學工業設計系交換的張光予，在課堂上與大陸學生閆珂、莫杰麟合作開發。

「NeuGo」是一款針對年輕化腦卒中（腦中風）偏癱（半身不遂）患者的行走康復輔助設備。張光予表示，有些患者復健過程中太急著想要康復，恢復正常行走，所以會用很大的力氣去帶動全身，因而牽引到錯的肌肉。閆珂說，這項設備能讓患者從一開始就不要用錯誤的姿態進行復健，避免形成代償步態，使走路一瘸一拐。

閆珂分享，團隊在研發過程中也親自到了醫院復健科調查，也會詢問復健師以及患者的意見。也希望未來能找來軟體開發、通訊、物理電路、商業等專業同學一起進行跨學科的合作開發，並申請專利。