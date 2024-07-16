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中國網友稱胡塞武裝發言人祖籍雲南 遭處罰

中央社／ 香港16日電

中國大陸一名網友月前在網上散播流言，聲稱中東葉門胡塞武裝發言人「祖籍中國雲南」，結果遭到雲南警方處以行政處罰。

星島日報今天報導，這名網友6月在網上貼出胡塞武裝發言人的照片，又留言稱他「1981年出生，祖籍中國雲南，畢業於雲南陸軍講武堂，現任武裝發言人，唯一一個敢轟炸以色列，彈打美國航母的人，全網最帥的80後男人」。

相關貼文其後被不少大陸「愛國」網紅轉發。

報導轉述大陸媒體的訊息指出，這名網友姓濮，為了宣洩私憤而散播上述消息；由於相關謠言引發網友大量熱議及轉發，擾亂社會公共秩序，他近日被雲南省昆明市西山警方處以行政處罰。

對於濮姓網友遭行政處罰，有大陸網友留言表示，「處罰的好，一個恐怖組織的發言人吹成天上地下第一大英雄，也不怕人笑話」。

恐怖組織

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