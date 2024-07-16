快訊

終於揭曉 川普挑堅定盟友萬斯搭擋

兩岸Z世代碰撞 「元宇宙探戡隊」北京開展

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
「元宇宙探戡隊」的隊員年紀皆是不到25歲，成長於網路時代下的Z世代兩岸青年。圖／「元宇宙探戡隊」提供
「元宇宙探戡隊」的隊員年紀皆是不到25歲，成長於網路時代下的Z世代兩岸青年。圖／「元宇宙探戡隊」提供

暑假期間兩岸青年交流頻繁，由兩岸26名藝術創作青年，經過七天六夜在北京駐地調查完成的創作，於11至19日在北京龍徽1910文化創意園區展出。資深策展人畢依帆表示，「元宇宙探戡隊」的隊員年紀皆是不到25歲，成長於網路時代下的Z世代兩岸青年，經過相互學習，同頻共振的創作作品。

畢依帆是資深藝術策展人、作家，主導本期兩岸青年文創藝術交流活動，他們在參與月初的北京兩岸青年峰會之後，以皇家園林為參考背景，以「元宇宙探戡隊」為代號進入駐地創作模式。

本次藝展定名為「力爭上游」，主辦單位希望透過藝術場域，鼓勵當代年輕人積極開發自我潛能，力爭上游，走向世界共創美好未來。

經過七天六夜的創作，藝展於11到19日，於北京龍徽1910文化創意園區的國際釀酒大師藝術館舉辦當代藝術展，展出駐地期間的創作，並於13日舉辦開展儀式。

畢依帆表示，團隊名叫「元宇宙探戡隊」，因為這是數位科技主導的元宇宙時代，所有傳統價值觀在這個時代都可能被重新定位，但是以表述人類世界真善美的藝術價值，仍保有潛在價值與時代意義，等待開發。因為文明的發展是由人類創造主導，而不是工具。分享交流是這個團隊的目標。

畢依帆說，去年推出這一項目獲得了不錯成績，受到兩岸相關單位重視與協助，成為今年暑期兩岸青年交流活動的重點項目之一，希望讓此有特色的兩岸的融合發展更有青春動力。

北京 青年

延伸閱讀

北京提請WTO設專家組 審查美國排除中國新能源車輛

中東投資中國腳步未停 沙國主權基金喊在北京設點

外資撤離中東搶進 沙國主權基金計畫北京設辦公室

中共三中全會召開 研究深化改革、推進中國式現代化

相關新聞

兩岸壘球隊競技 「昆山媽祖杯」閉幕

2024「昆山媽祖杯」海峽兩岸青年快投壘球邀請賽14日在江蘇昆山閉幕。為期三天的比賽中，來自兩岸19支球隊的約400名壘...

兩岸Z世代碰撞 「元宇宙探戡隊」北京開展

暑假期間兩岸青年交流頻繁，由兩岸26名藝術創作青年，經過七天六夜在北京駐地調查完成的創作，於11至19日在北京龍徽191...

山東濰坊 青州市博物館…匯聚古代九州瑰麗風華

山東省濰坊市為東夷文化核心、齊文化腹地、兩漢經學重鎮、南北朝佛教文化東方熱土。濰坊下轄的青州，是歷史文化名城，「古九州」...

探訪雲門山 尋覓仙境

雲門山景區位於青州城南，以石龕佛像、摩崖石刻，及巨大石刻「壽」字聞名，是青州古十景之首。雲門山自古為魯中名山，山勢巍峨峻...

駝山 齊魯石窟之冠

位於青州城西南方的駝山，據明嘉靖「青州府志」載，「因山形似駝」故名駝山，自古以來即是名震青齊的旅遊勝地，以眾多石窟造像和...

青州花毽 千年跳耀的文化瑰寶

青州花毽是大陸國家級非物質文化遺產，至今已有兩千多年歷史。共有108種花樣，即天罡36式和地煞72式。講究身形架步優美、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。