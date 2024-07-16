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兩岸壘球隊競技 「昆山媽祖杯」閉幕

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2024「昆山媽祖杯」海峽兩岸青年快投壘球邀請賽14日在江蘇昆山閉幕。為期三天的比賽中，來自兩岸19支球隊的約400名壘球愛好者一道在賽場上奔跑競技，以球會友。

中新社報導，棒壘球是島內民眾熱愛的運動。自大批台商台胞將昆山作為第二故鄉後，這一運動也在當地流行起來。1999年台商在昆山組織成立兩支慢速壘球隊以來，如今昆山約有二、三十支台胞組成的棒壘球隊，不少大陸同胞也被吸引，一同參與到這項運動中來。2010年起，昆山常年舉辦多項棒壘球賽事，累計邀請兩岸同胞超5000人次參與。

台胞方文山在昆山已工作生活24年。從在當地小學兼職棒壘球教練起步，方文山已指導學生超千人，帶領昆山數支中小學隊伍多次在比賽中取得佳績。他期望兩岸在棒壘球領域加強交流互動，分享經驗、共同進步。

來自台北的初三女生顔沐蓉是第二次到大陸參賽。她說：「每次到大陸比賽，我都有很多收穫。大陸球員擊球準，台灣球員則在隊伍協作守備方面更強。大家各有所長，我們在比賽中取長補短，力爭把球打得更好」。

江蘇省台商慢速壘球聯盟理事長、昆山市台協會會長孫德聰表示，「昆山媽祖杯」系列賽事已經成功舉辦12屆。今年台灣有15支隊伍300多名學生前來參賽，與大陸球隊競技。兩岸青年不僅一起切磋球技，還留下聯繫方式，增進彼此友誼。

台商 小學 運動

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