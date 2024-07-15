青少年創客賽 陸海協會副會長：兩岸是一家人應多來往走動
大陸海協會副會長李文輝15日在第九屆海峽兩岸青少年創客大賽頒獎典禮致詞時表示，兩岸同胞同屬中華民族，是血濃於水的一家人，理應要多交流，「兩岸就是要多來往、多走動，大家走到一起，相信任何困難我們都可以克服」。
海峽兩岸青少年創客大賽由同濟大學、逢甲大學、福州大學聯合舉辦，今年邁入第九屆，共有兩岸60多所大中小學和企業、超過600人參賽，當中共有22組是由兩岸學生組隊參賽。賽事共分為六大賽道，包含數位未來、智駕未來、智感人生、智繪生活、結構挑戰和開源創新等。
其中數位未來、結構挑戰、開源創新等3個賽道的總決賽和頒獎典禮15日在上海楊浦登場，包含海協會副會長李文輝、上海市台辦副主任陽禮華、同濟大學黨委書記方守恩、逢甲大學校長高承恕等出席。
李文輝致詞時表示，上海是大陸最具活力的城市，同濟大學在創新方面具有很好的優勢，相信通過創客大賽，一定會為上海、同濟跟楊浦區的建構發展，提供更加優秀的人才、思想與理念。他還說，同濟大學與逢甲大學共同舉辦這個活動已近十年，友誼非常廣、時間非常長，是兩岸交流的典型案例。
李文輝接著說，「兩岸同胞同屬中華民族，是血濃於水的一家人，我們理應要多來往、多交流」；「我們兩岸就是要這樣交流，多來往、多走動，大家走到一起，我相信任何困難我們都可以克服」。
方守恩在致辭中表示，此賽事鼓勵青少年結合創新設計理念和前沿科技，創造具有社會和產業價值的作品，亦是促進兩岸高校、兩岸師生相互學習、增進友誼的重要平台。
他聲稱，賽事間安排的城市參訪活動，能讓兩岸青少年對上海的城市發展有了更深入的認識，讓台灣青少年對「祖國大陸」有了更直觀的瞭解，也更加堅定「一個中國的國家認同和民族認同」。
高承恕則稱，參賽同學能有這樣的成績與合作，是因為兩岸使用共同的語言。他又稱，作為一個高等教育工作者，兩岸高教肩負著使命就是給「炎黃子孫下一代」有更好的教育與發展。
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