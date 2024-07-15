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青少年創客賽 陸海協會副會長：兩岸是一家人應多來往走動

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海即時報導
第九屆海峽兩岸青少年創客大賽頒獎典禮15日在上海楊浦登場，包含海協會副會長李文輝、上海市台辦副主任陽禮華、同濟大學黨委書記方守恩、逢甲大學校長高承恕等出席。記者陳宥菘／攝影
第九屆海峽兩岸青少年創客大賽頒獎典禮15日在上海楊浦登場，包含海協會副會長李文輝、上海市台辦副主任陽禮華、同濟大學黨委書記方守恩、逢甲大學校長高承恕等出席。記者陳宥菘／攝影

大陸海協會副會長李文輝15日在第九屆海峽兩岸青少年創客大賽頒獎典禮致詞時表示，兩岸同胞同屬中華民族，是血濃於水的一家人，理應要多交流，「兩岸就是要多來往、多走動，大家走到一起，相信任何困難我們都可以克服」。

海峽兩岸青少年創客大賽由同濟大學、逢甲大學、福州大學聯合舉辦，今年邁入第九屆，共有兩岸60多所大中小學和企業、超過600人參賽，當中共有22組是由兩岸學生組隊參賽。賽事共分為六大賽道，包含數位未來、智駕未來、智感人生、智繪生活、結構挑戰和開源創新等。

其中數位未來、結構挑戰、開源創新等3個賽道的總決賽和頒獎典禮15日在上海楊浦登場，包含海協會副會長李文輝、上海市台辦副主任陽禮華、同濟大學黨委書記方守恩、逢甲大學校長高承恕等出席。

李文輝致詞時表示，上海是大陸最具活力的城市，同濟大學在創新方面具有很好的優勢，相信通過創客大賽，一定會為上海、同濟跟楊浦區的建構發展，提供更加優秀的人才、思想與理念。他還說，同濟大學與逢甲大學共同舉辦這個活動已近十年，友誼非常廣、時間非常長，是兩岸交流的典型案例。

李文輝接著說，「兩岸同胞同屬中華民族，是血濃於水的一家人，我們理應要多來往、多交流」；「我們兩岸就是要這樣交流，多來往、多走動，大家走到一起，我相信任何困難我們都可以克服」。

方守恩在致辭中表示，此賽事鼓勵青少年結合創新設計理念和前沿科技，創造具有社會和產業價值的作品，亦是促進兩岸高校、兩岸師生相互學習、增進友誼的重要平台。

他聲稱，賽事間安排的城市參訪活動，能讓兩岸青少年對上海的城市發展有了更深入的認識，讓台灣青少年對「祖國大陸」有了更直觀的瞭解，也更加堅定「一個中國的國家認同和民族認同」。

高承恕則稱，參賽同學能有這樣的成績與合作，是因為兩岸使用共同的語言。他又稱，作為一個高等教育工作者，兩岸高教肩負著使命就是給「炎黃子孫下一代」有更好的教育與發展。

大陸海協會副會長李文輝15日出席在上海舉行的第九屆海峽兩岸青少年創客大賽頒獎典禮並致詞。記者陳宥菘／攝影
大陸海協會副會長李文輝15日出席在上海舉行的第九屆海峽兩岸青少年創客大賽頒獎典禮並致詞。記者陳宥菘／攝影

上海 兩岸關係 創客

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