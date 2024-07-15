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兩岸創客大賽 台灣學子「虛擬形象」奪一等獎

中央社／ 上海15日電

第9屆海峽兩岸青少年創客（maker）大賽總決賽今天在明華糖廠舉行，台灣學生林佩萱等人與在地學生組隊，以「真人虛擬形象技術」奪下一等獎。

同濟大學、逢甲大學、福州大學13至20日聯合主辦第9屆海峽兩岸青少年創客大賽，賽事分為6大項目，圍繞創新、建築、人工智慧等關鍵字。據官方統計數據，兩岸學子組隊達22組，計有300多人參賽。

中興大學電機工程學系林佩萱、廣東工業大學自動化學院王逸塵、中興大學電機工程學系陳綺玲、台灣科技大學工業管理系楊弘寧、東莞台商子弟學校林俊廷共同組隊，以「真人虛擬形象技術」奪下一等獎。

林佩萱向中央社表示，這個發想起源於輝達（NVIDA）執行長黃仁勳2021年GTC大會虛擬現身，讓全世界誤以為那是真人，覺得「這實在是太酷了」，開始發想虛擬世界「數字人（數位人）」應用。

林佩萱指出，「真人虛擬形象技術」讓人「1秒拍攝、20秒完成個人專屬虛擬形象」，其可以用在元宇宙等虛擬空間中；另也可以透過3D列印技術，轉用於公仔、貼圖等製作，目前也以這套技術為台灣地方政府籌備文旅活動中。

王逸塵提到，在與台灣學生合作經驗過程中，可以感受到台灣同學有充沛熱情，在「玩科技」方面很強，這段歷程學習到多，未來也會繼續一起玩科技、玩創意。

台灣科技大學設計系工業設計組張光予、同濟大學閆珂與另一名未到場學生莫杰麟推出設計作品「NeuGo」，設計目的在於協助中風患者復健時使用正確肌肉力量；他們將前往福州參加決賽。

閆珂表示，前往醫院開發問題時發現，不少中風患者在復健時，經常有錯誤使用肌肉問題，這項產品設計有輔具性質，幫助患者在復健過程中，正確地使用肌肉位置；在產品開發過程中，相關醫療知識透過研讀論文、訪談復健師補充。

張光予指出，這項產品透過輕微振動與電刺激，幫助患者在復健過程中記憶正確的肌肉發力位置；年輕人對於這項產品的接受度高於老年人，推估原因在於年輕人有生活壓力，對於盡速地恢復健康較為積極。

海峽兩岸關係協會（海協會）副會長李文輝致詞時表示，兩岸要交流，多來往、多走動，大家走到一起，相信任何困難，都可以克服。

復健 患者

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