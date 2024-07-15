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陸海警發文嚴打非法捕撈 平潭一小時內查8艘

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸連雲港海警局近日連續查扣十艘非法捕撈漁船。取自中國海警官方公眾號
大陸連雲港海警局近日連續查扣十艘非法捕撈漁船。取自中國海警官方公眾號

澎湖籍漁船「大進滿88號」月初遭大陸海警扣押，船長與漁工至今仍未歸，在事件將滿兩周之際，大陸15日晚間透過「中國海警」官方微信公眾號，披露近期各地「嚴厲打擊非法捕撈違法犯罪」的情況，其中，平潭海警曾在一個小時內，連續查獲八艘非法船舶，強調針對轄區「雷霆出擊、高效收網」。

據「中國海警」官方微信公眾號，近期中國海警局直屬第三局、福建平潭海警局、海南海口海警局、江蘇連雲港海警局、南通海警局均查獲不同程度的非法捕撈違法犯罪情況。

其中，中國海警局直屬第三局在南海分局部署下，在大陸所謂「伏季休漁專案執法行動」中，連續破獲多起非法捕撈水產品案，查扣船舶7艘，抓獲涉案人員55名，查獲漁獲物近14噸。

距離台灣較近的平潭海警局方面，通報稱，平潭海警局持續持續加海上管控力度，嚴厲打擊海上非法捕撈違法犯罪，針對轄區重點海域在禁漁期間使用禁用工具的大型非法捕撈船舶，「雷霆出擊、高效收網」。

通報內容稱，平潭海警局近日在一小時內連續查獲8艘中大型非法捕撈漁船，抓獲涉案人員34人，漁獲物1.22萬斤。行動中，平潭海警局透過雷達、無人機等手段鎖定目標漁船，靠近後大陸海警執法員根據偵查經驗，果斷採取行動強行跳幫（跳船），成功將漁船悉數控制。

其他如海口海警局、連雲港海警局、南通海警局，也分別在近日和7月10日、11日等時間點，連續查扣非法捕撈漁船，違規行為包括涉嫌「三無」船舶違規出海作業，以及「伏季休漁期間」違規出海作業、使用小於大陸國家規定的最小網目尺寸的網具等。因此，陸方執法部門依據大陸《刑法》的涉嫌非法捕撈水產品罪等偵辦中。

本月2日，澎湖籍漁船「大進滿88號」在金門外海作業時，遭大陸海警登檢扣押，扣留五人包括洪姓船長、丁姓船員，2名台籍，與3名印尼籍船員。當時大陸海警、國台辦方面通報就指，該船違反大陸伏季休漁規定，且使用的網具遠小於大陸規定的最小網目尺寸，「破壞了海洋漁業資源和生態環境」。

大陸海警通報近期各地查緝非法捕撈的情況，其中福建平潭海警局更曾在一小時內，查獲八艘非法捕撈船舶。取自中國海警官方公眾號
大陸海警通報近期各地查緝非法捕撈的情況，其中福建平潭海警局更曾在一小時內，查獲八艘非法捕撈船舶。取自中國海警官方公眾號

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