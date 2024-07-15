中國女子在泰遇害 同國籍凶嫌在澳門落網被移交

一名中國女子幾天前在泰國遭殺害並被肢解，引起泰國和中國方面關注。據報導，同樣來自中國的男凶嫌在澳門落網，今天被移交中國警方處理。

澳門電台報導，這名嫌犯姓馬，現年34歲，在泰國犯案後逃往澳門，10日在當地典當冒牌手錶，店員發現手錶是贗品後報案；澳門警方隨後在客運碼頭將他逮捕。

在馬姓嫌犯被押期間，澳門警方接到中國警方通報，表示在泰國涉嫌殺害中國女子的嫌犯可能藏身澳門；經調查後，澳門警方證實被捕男子涉及泰國的刑案，於是把嫌犯移交中國警方處理。

幾天前，一名中國女子在泰國失蹤，當地警方隨後尋獲人體殘肢，懷疑就是受害女子。當時有報導表示，嫌犯來自中國安徽，已離開泰國並經香港前往澳門。

據報導，受害女子在泰國失蹤後，其親人曾到泰國向中國大使館求助。此後卻接到勒索電話，被要求支付人民幣100萬元贖金。