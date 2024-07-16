青州花毽 千年跳耀的文化瑰寶

青州花毽是大陸國家級非物質文化遺產，至今已有兩千多年歷史。共有108種花樣，即天罡36式和地煞72式。講究身形架步優美、心意相隨、眼到腳到、反應靈活、人隨毽舞、毽隨人轉，低踢毽如彩蝶飛舞，高踢毽似凌空飛燕。

大陸國家級非遺，青州花毽。圖／本報山東濰坊傳真 春秋戰國時期，青州盛行蹴鞠，蹴鞠逐漸變為蹴毛丸，進而演化成踢毽子。據傳魯國蹴鞠愛好者，以羽毛填充做球，供子玩耍，由於蹴毛輕巧具彈力，適合老幼兒，故廣為流傳。有一齊國孩童將球踢破後，羽毛露出，他急中生智，用一細線將破球從中間纏繞，形成月牙葫蘆狀，上為羽毛、下有皮革為托，踢起來更加穩健，即毽子原型，至唐宋，雞毛毽已成型。

青州踢毽花樣繁多，天罡36式是將踢花毽技藝與青州風土民情、山川景物結合，富鮮明青州特色。地煞72式，指歷代積累的踢花毽技巧動作。青州花毽主要控制於花毽的走勢、方向、高低，多人踢毽更需心意相通。張飛蹁馬、二郎擔山、蘇秦背劍等花樣，既包含武術陽剛之氣，又吸取舞蹈柔美之姿，靈巧多變、剛柔並繼、扣人心弦，散發震撼感染力，具獨特藝術價值。