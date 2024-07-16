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駝山 齊魯石窟之冠

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
長達2600公尺，神秘的山體大佛。圖／本報山東濰坊傳真
長達2600公尺，神秘的山體大佛。圖／本報山東濰坊傳真

位於青州城西南方的駝山，據明嘉靖「青州府志」載，「因山形似駝」故名駝山，自古以來即是名震青齊的旅遊勝地，以眾多石窟造像和昊天宮文物古蹟聞名。駝嶺橫亙數里，名為「駝嶺千尋」，為青州古十景之一。與雲門山、劈山，同為古城青州天然屏障，被讚為「三山聯翠，障城如畫。」

駝山石窟，享譽「齊魯石窟之冠」。圖／本報山東濰坊傳真
駝山石窟，享譽「齊魯石窟之冠」。圖／本報山東濰坊傳真
駝山擁有大陸東部最大、保存最完整石窟造像群。開鑿於北周至盛唐，享譽「齊魯石窟之冠」。共計石窟5座，摩崖造像1處，造像638尊。其中隋朝波斯人造像佛，與雲門山石窟北齊蓮花化生佛，列為青州佛像兩絕。

中國「最神秘的山體大佛」，位於駝山東南面，為南北朝時期依山勢輪廓，輔以人工雕鑿而成，由9座山頭組成，長達2600公尺。仰面參天，髮髻高聳，雙唇隨觀賞角度不同，呈現開合變化，仿佛在誦經參禪。駝山群佛均面巨佛拜之，堪稱「中華奇觀」、「世界之最」。

駝山峰頂昊天宮為青州最古老道教宮觀，有玉皇殿、七寶閣、聚仙樓、東西配殿、戲樓、天橋等建築。宮內外碑碣如林，計有130多幢，最具價值的是元代「大元降御香記」，及明代戶部尚書陳經撰文、胡宗憲所立「重修昊天宮記」，其為青石質，高177公分、寬87公分，刻字楷書近900字。據駝山歷代碑刻記載，自元初即修葺過昊天宮。

昊天宮，碑碣如林。圖／本報山東濰坊傳真
昊天宮，碑碣如林。圖／本報山東濰坊傳真

古蹟 建築 文物

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