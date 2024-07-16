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探訪雲門山 尋覓仙境

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
明代摩崖巨刻「雲門獻壽」。圖／本報山東濰坊傳真
明代摩崖巨刻「雲門獻壽」。圖／本報山東濰坊傳真

雲門山景區位於青州城南，以石龕佛像、摩崖石刻，及巨大石刻「壽」字聞名，是青州古十景之首。雲門山自古為魯中名山，山勢巍峨峻峭、松柏疊翠，登山可東觀日出雲海，西望駝山群峰，南賞劈峰夕照，北眺青州古城。

雲門洞，相傳是秦始皇下旨開鑿而成。圖／本報山東濰坊傳真
雲門洞，相傳是秦始皇下旨開鑿而成。圖／本報山東濰坊傳真
主峰大雲頂海拔4 2 1 公尺，山上的雲門洞，高寬過丈，相傳為秦始皇東巡時下旨開鑿。東晉郭大夫築東陽城時，曾擴鑿洞口以宣王氣。遠望似高空明鏡，近觀如拱璧月門，此奇觀為「雲門懸鏡」及「雲門拱璧」。夏秋季節，雲霧繚繞，穿洞而過，如滾滾波濤，將山頂廟宇托其中，虛無縹緲，宛若仙境，古人稱此盛景為「雲門仙境」，雲門山因此得名。

明衡王府管家周全遺跡「敬神如神在」。圖／本報山東濰坊傳真
明衡王府管家周全遺跡「敬神如神在」。圖／本報山東濰坊傳真
雲門山深受佛、道青睞，山陽石壁上留有隋、唐石窟造像5處，石佛272尊。除佛教石窟，釋迦牟尼及弟子塑像，亦有睡仙陳摶老祖，及全真七子馬丹陽等道教尊神。歷代文人墨客登臨此山，觸景感懷，留下題刻、碑碣，遍布摩崖。

山陰處有大陸罕見的明代摩崖巨刻「壽」，即「雲門獻壽」。大明嘉靖三十九年九月初九，衡王府管家周全為衡王祝壽，以「壽比南山」之意而鑿，雲門山因此被譽為「中華古壽文化第一山」。「壽」字體結構嚴謹，端莊大方，坐南朝北，通高7.5公尺，寬3.7公尺，單是下部的寸」字就2.22公尺，為大個頭壯漢身高所不及，當地戲語「人無寸高」。

佛教 釋迦

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