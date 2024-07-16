山東濰坊 青州市博物館…匯聚古代九州瑰麗風華

山東省濰坊市為東夷文化核心、齊文化腹地、兩漢經學重鎮、南北朝佛教文化東方熱土。濰坊下轄的青州，是歷史文化名城，「古九州」之一。擁有7千餘年發展史，5千餘年文明史，積累千年風華，被濃縮進青州市博物館。

青州市博物館鎮館之寶，明狀元趙秉忠殿試卷。圖／本報山東濰坊傳真 青州市博物館館藏豐富，文物達5萬餘件，展覽內容有青州歷史、龍興寺遺址出土佛教精品、香山漢墓陪葬坑出土文物、古陶瓷、書畫、石刻雕塑和碑碣等。著名藏品為1996年龍興寺遺址窖藏出土的400餘尊佛教造像，跨越北魏至北宋，長達500年。因數量多且品種全，保存完好，引起海內外高度重視，被評為大陸「1996年全國十大考古新發現」、「中國20世紀100項考古大發現」，享譽「改寫東方藝術史的傑作」。

悠然自得，明木雕羅漢。圖／本報山東濰坊傳真 鎮館之寶是明萬曆二十六年趙秉忠殿試卷，填補了明代宮廷檔案的空白，為海內外孤本，彌足珍貴。殿試卷為19折冊頁，通高47.6公分，全文共2460字，以工整小楷寫成，試卷首頁右上角，有朱書「第一甲第一名」六大字。趙秉忠深入淺出分析社會矛盾，針對時弊提出系列改革建議，反映治國安邦雄才大略。他以「實政」和「實心」論述，回答皇帝策問。因趙秉忠披肝瀝膽策對，令明神宗龍顏大悅，欽定狀元。

明代木雕羅漢，金漆圓雕，通高70公分，雖為立體雕刻，卻充滿線條趣味，與古銅器上精緻線條表現手法一脈相承。羅漢為佛之得道弟子，因尚未成佛，故更具人性，形象生動。此木雕羅漢，身著薄軟寬鬆僧衣，迎風而坐，衣被風吹附貼肉體，衣角迎風飄起。羅漢面龐細潤，眼睛似睜非睜，似笑非笑，大耳下垂近於肩，頸上有蠶節紋，雙手抱著右膝，左腳自然下垂，腳穿僧鞋，悠然自得坐於山石之上，一副超脫神態。