陸生拿假學歷赴港就學 港媒：已蔓延至大學部

據報導，中國大陸學生以假學歷報考香港大專院校的問題，不只出現在碩士申請上，大學部也發現有陸生疑似拿造假的英語考試證明及外國大學入學考試成績申請就讀。

香港媒體「01」今天報導，本地一所大學懷疑有20多名大陸學生以虛假成績報讀大學部，一些人已入學1年，一些人預定今年9月入學。

報導引述消息指出，事件遭揭發的原因之一，是部分涉事學生持有英語考試或外國大學入學考試的成績，但實際上英語能力很差，因為實力與考試成績不相符而遭到質疑。

也有部分學生是在有關方面查問下，承認使用留學仲介公司製作的虛假海外學歷，所遞交的英語考試及外國大學入學考試證明都是請人代考。

據報導，部分學生使用聲稱是加拿大高中錄取證明信及推薦信，又有加拿大安大略省學生總成績表（Ontario Student Transcript）。

但安大略省早於2019年更換了政府標誌，且已統一所有政府文件中使用的標誌款式。不過，上述部分學生持有的安大略省學生成績表問題很多，包括使用舊格式、新舊標誌混用、性別欄空白、沒有英法雙語等。

此外，有大陸學生聲稱在廣東讀國際學校，並在越南考了美國大學入學考試（ACT），但相關學生的投考帳戶顯示，該學生報住浙江省，報名考試時提供的學校地址，是越南一所高中，有關考試的成績同時被傳至澳門2所大學。

報導引述相關大學的發言人說，為保障個人穩私，不評論個案，但大學十分重視入學申請者的學術誠信，並拒絕學歷造假行為，校方現正按既定程序進行調查，如證實有人提交虛假文件，會即時取消有關申請者的錄取資格，並轉交執法機構跟進。

本月初，香港大學經管學院證實查獲約30名碩士生採用假學歷申請入學碩士，院方仍在調查中，預計人數還會上升，最終可能多達80至100人，而警方調查發現，涉事學生都是中國籍。

這起造假事件出現後，有媒體報導，陸生學歷造假風氣可能已遍及香港其他大專院校。