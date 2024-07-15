大陸水利部示警 七大江河流域均有可能發生洪水

就在洞庭湖決堤、和南方出現罕見連續暴雨後，大陸官方示警，16日起會進入「七下八上」（7月16日至8月15日期間）的防汛關鍵期，七大江河流域均有可能發生洪水，洪水趨多趨強。此外，今年上半年，極端天氣引起的自然災害頻發，共造成中國大陸3238.1萬人次不同程度受災，因災死亡或失蹤322人，直接經濟損失931.6億元人民幣。

據新華社報導，大陸水利部副部長王寶恩14日表示，今年旱澇併發重發，汛旱情發生「早」、量級「大」、時間「長」、發展「快」等極端性特點更加凸顯。官方統計，4月1日入汛後，珠江、長江等流域大江大河大湖接連發生20次編號洪水。

王寶恩當日在水利部舉行的「七下八上」防汛關鍵期有關情況新聞通氣會上說，從歷史資料分析，「七下八上」期間，全國洪水多發頻發，容易發生流域性洪水。據預測，今年「七下八上」期間，中國旱澇併發、澇重於旱，暴雨洪水等極端突發事件趨多、趨廣、趨頻、趨強，致災影響重，形勢嚴峻複雜。

據介紹，進入「七下八上」防汛關鍵期後，水利系統將全面啟動防汛關鍵期工作機制，防禦意識、機制、節奏、措施全面與關鍵期要求相匹配。實行水利部部長「周會商+局地暴雨會商+場次洪水會商」機制，部領導逐日主持會商；水利部相關幹部職工全面進入防汛關鍵期工作狀態；加密監測預報、風險研判和靶向預警，強化信息報送、調度指揮、指導支持各項措施。

今年中國旱澇併發，入汛以來，珠江、長江、太湖、淮河等流域大江大河大湖發生了20次編號洪水，華北、黃淮等北方地區發生嚴重旱情。

「當前，太湖第2號洪水、淮河第1號洪水正在發展，長江第1號、第2號洪水仍處於演進過程中，湖南華容縣團洲垸險情後續應急處置還在持續，防禦工作須臾不能放鬆。」王寶恩說。

四川內江市昨日（14日）已經啟動三級防汛應急響應，需緊急轉移606人。四川省近幾天雨勢持續，內江市曾出現連續20小時的暴雨，部分地區每小時雨量達100毫米。市內多處嚴重水浸，有居民被困須要救援。