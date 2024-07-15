港媒：中國山東男子拒服兵役 被罰22萬元

據香港媒體報導，中國山東省一名男子因為拒絕服兵役，被罰款人民幣4.85萬元（約新台幣22萬元），以及終生不得成為公務員和在國有企業工作等。

星島日報今天在報導中表示，這名王姓青年居於山東省德州市武城縣，是大專畢業生，最初自願應徵報名參軍，今年3月經縣政府徵兵辦公室批准入伍。

但在新兵訓練期間，王姓青年多次提出離隊申請，儘管部隊、縣徵兵辦及家長反覆告知其拒服兵役的嚴重後果，他仍然堅決要求離隊；4月30日，部隊按照其拒服兵役給予除名處分。

據報導，武城縣近日通報對王姓青年違反兵役法的處分，包括不得錄用為公務員，不得聘用為國有企業、事業單位工作人員；兩年內不得為其辦理出國（境）手續；處以義務兵家庭優待金標準（2萬4293元／每年）兩倍罰款，即4萬8586元，上繳縣國庫。

王姓青年還被列入「德州市拒服兵役人員名單」，納入履行國防義務嚴重失信主體名單。